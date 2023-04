Nasce il coordinamento costituente di “Azione” a Lamezia Terme: tracciate le prime linee di indirizzo politico del partito

Soddisfazione del Presidente nazionale del partito, Onorevole Mara Carfagna, per la nascita a Lamezia Terme del costituente coordinamento cittadino di Azione con gli obbiettivi di costruire un forte partito in Città, radicato nella società civile in tutte le sue più ampie articolazioni, e di avviare proficuamente il percorso congressuale che porterà alla democratica designazione del primo segretario cittadino e alla costituzione dei relativi organismi di partito.

Grande fiducia in questo gruppo dirigente costituito da Annita Vitale, Dario Arcieri, Emanuela Vitalone, Nicola Mastroianni, Pasquale Natrella, Tonino Barberio, espressa da Mara Carfagna che, a valle della Conferenza Stampa di martedì 04 aprile in cui ha tracciato le linee politiche di indirizzo del partito per la Calabria, confidando nella possibilità di fare della regione un laboratorio nazionale di nuovi percorsi virtuosi, li ha incontrati per concordare tappe e modalità di avvio del processo costituente, all’interno di una stretta collaborazione con il neo commissario regionale, Senatore Marco Lombardo, i quadri dirigenti provinciali e regionali, nella ferma consapevolezza del ruolo strategico che la Città di Lamezia Terme può e deve svolgere all’interno dell’area centrale della Calabria per tutto il territorio regionale.