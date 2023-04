Catanzaro, ripresi i lavori alla scuola di via Molise, Barberio: “Riconsegnata alla comunità per il prossimo anno scolastico”

“Sono ripresi i lavori alla scuola primaria Mattia Preti di via Molise, grazie alle ulteriori risorse stanziate dall’amministrazione Fiorita per ultimare l’intervento di adeguamento strutturale antisismico del plesso scolastico”.

Lo dichiara il consigliere comunale Antonio Barberio.

“L’impegno assunto dalla Giunta – prosegue – ha trovato subito seguito con l’avvio della nuova fase di lavori, che consentiranno di portare a termine l’opera complessiva di riqualificazione dell’edificio nel rispetto dei più recenti standard di sostenibilità e sicurezza. La scadenza di questa ultima tranche di interventi è prevista per l’inizio del mese di luglio. La volontà dell’amministrazione è, infatti, quella di riuscire a concludere tutte le incombenze previste entro l’estate, in modo da riconsegnare la scuola di via Molise alla comunità di Santa Maria per il prossimo anno scolastico. Un obiettivo che, insieme ad altri sempre legati alla riqualificazione dell’edilizia scolastica, risponde all’esigenza di garantire alle famiglie degli spazi scolastici più efficienti e confortevoli. Una priorità – conclude Barberio – che è stata messa al centro dell’agenda politica dal sindaco Fiorita e che può sicuramente rappresentare un segno distintivo di attenzione e sensibilità verso i quartieri”.