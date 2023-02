Onorificenza a Don Giacomo, Gigliotti (Adiconsum Calabria): “Esempio concreto di lavoro per la legalità in una terra difficile”

‘E’ con grande gioia che apprendiamo la notizia dell’illustre onorificenza conferita a Don Giacomo Panizza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella’.

Tanto deve la comunità calabrese e lametina in particolare a Don Giacomo Panizza, uomo di chiesa dai modi miti e gentili che caratterizzano il suo animo forte e coraggioso pronto a schierarsi sempre in prima persona e a viso aperto contro ogni forma di sopruso e violenza e costantemente a fianco di chiunque abbia bisogno.

Lo ringraziamo per aver scelto la Calabria, per aver deciso di restare a Lamezia e dare un esempio concreto di cosa significhi lavorare con sacrificio e per la legalità in una terra difficile come la nostra.

Vero testimone del Vangelo, siamo e saremo sempre grati del sostegno, della vicinanza e della comunanza di chi si batte costantemente per la difesa degli ultimi e per una Calabria migliore.