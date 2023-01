“Viaggio” a Catanzaro attraverso le fotografie di Pino Simone: apre domani la mostra all’ex Stac di Piazza Matteotti

“Un uomo, una donna, una città”, è questo il titolo della mostra fotografica di Pino Simone, che verrà inaugurata domani, venerdì 13 Gennaio 2023, all’ex Stac di Catanzaro, piazza Matteotti. Interverranno la giornalista Mariarita Galati e i prof. Luigi Larosa e Gianluca Bellacoscia. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro. La mostra, con ingresso gratuito, resterà aperta al pubblico fino a lunedì 16 Gennaio.

“Questo mio lavoro – ha dichiarato il fotografo d’arte Pino Simone – è un viaggio nella mia città, nei suoi vicoli, nelle sue vene dove l’uomo scorre come linfa e la rende unica, Catanzaro. In questo viaggio voglio guardare e raccontare la sua gente, quella comune, quella che si incontra tutti i giorni passeggiando o mentre si adopera nelle più disparate attività. Laddove la loro quotidianità, i luoghi, il lavoro, gli hobby, la storia, i sogni, l’impegno e la speranza si incontrano nel turbinio del ciclo vitale di epoche che l’hanno forgiata così come oggi la conosciamo. Questo – conclude il fotografo Simone – è il mio omaggio a lei ed ai suoi abitanti”. Per il Presidente vicario del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, Luigi Stanizzi, “ci sono tutti i presupposti perché questa mostra, davvero singolare, registri successo di critica e di pubblico”.