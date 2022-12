Venerdì alle 18.00 il ‘Chiostro Caffè Letterario’ presenta un incontro sulle tradizioni natalizie del Lametino

Il Chiostro Caffè Letterario presenta la rassegna di approfondimento storico dal titolo “Storia e tradizioni popolari lametine”, ideata grazie alla collaborazione con Matteo Scalise, Dottore in Scienze Storiche e ricercatore di storia locale. Il primo appuntamento si terrà venerdì 23 dicembre, alle 18, nella sala inclusion del Chiostro, e avrà come titolo “Le tradizioni natalizie del lametino”: come si festeggiava un tempo il Natale a Nicastro, Sambiase, Sant’Eufemia e nel comprensorio lametino? Cosa si mangiava durante i giorni di festa? Quali favole e credenze ancora oggi ci vengono raccontate di questo periodo speciale dell’anno? Cosa è rimasto oggi delle tradizioni natalizie del passato e cosa invece si è perso negli anni? Queste sono alcune delle domande alle quali si darà risposta durante l’appuntamento di venerdì. La particolarità della rassegna sarà il coinvolgimento diretto del pubblico presente, che potrà intervenire raccontando episodi, ricordi, aneddoti che riguardano il proprio passato o quello ascoltato dalla voce dei propri genitori.