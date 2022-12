Uno strumento per intensificare la collaborazione tra Università e Aziende Ospedaliere Catanzaresi, grazie ai fondi CARICAL e al Sistema Bibliotecario UMG

Va avanti il corso organizzato dal Sistema Bibliotecario dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, finanziato da Fondazione Carical, della durata di 12 mesi, a favore dei medici impegnati in prima linea nella lotta al COVID-19. Il corso è stato inteso come strumento di promozione della collaborazione con l’ Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio e l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Mater Domini.

L’emergenza Covid-19 non è finita e lo sviluppo continuo delle conoscenze biomediche rende sempre più difficile per il singolo operatore sanitario mantenersi aggiornato. In questa prospettiva e nell’ottica di una condivisione e collaborazione sempre maggiore con gli ospedalieri, il Sistema Bibliotecario UMG, presieduto dalla prof.ssa Tiziana Montalcini, medico, di concerto con tutto il Consiglio SBA e i docenti del corso proff. Garofalo, Carnevali e Bolignano, hanno promosso questo percorso formativo snello e basato sulle più recenti evidenze scientifiche, grazie ad un finanziamento CARICAL, sempre impegnata nel miglioramento della società.

Infatti il Sistema Bibliotecario dell’Ateneo Magna Grecia stipula ogni anno abbonamenti a circa 24mila riviste scientifiche in formato elettronico ed intende promuovere iniziative di informazione bibliografica e aggiornamento per i medici del territorio. Tale corso, da considerarsi pilota, ha visto l’adesione di 300 medici in servizio presso i 2 nosocomi.

La Dott.ssa Gabriella Talarico, Direttore del Servizio di Immunoematologia e medicina Trasfusionale, e i Dirigenti Medici Maria Francesca Camastra e Valerio Mazzei, hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, che ha previsto l’invio, su base mensile e in formato digitale, del materiale di aggiornamento scientifico. Questa modalità è stata considerata, dai suddetti professionisti intervistati, estremamente fruibile e congeniale alle esigenze del medico ospedaliero.

Il Dott. Salvatore Chiarella, Direttore della UOC di Nefrologia e Dialisi e le dott. sse Donato e Army, componenti la sua equipe, hanno espresso soddisfazione per l’iniziava visto che gli ospedali non possono sostenere i costi per gli abbonamenti alle riviste scientifiche delle singole aree, esprimendo altresì l’auspicio che una tale iniziativa possa proseguire nel tempo. I medici del reparto di malattie infettive Barone, De Luca e Vespertini hanno espresso particolare apprezzamento per i tutorial messi a disposizione che avevano lo scopo di mostrare praticamente come ricercare le evidenze scientifiche utili nella pratica clinica.

Il Sistema Bibliotecario UMG sta già pianificando, per il prossimo anno, nuove azioni e ulteriori sforzi affinchè l’iniziativa prosegua a beneficio di un numero maggiore di professionisti.