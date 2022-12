PRC Calabria: “Parteciperemo alla manifestazione CGIL e UIL”

“La legge finanziaria della destra è una manovra contro i poveri, le donne, il lavoro e va in soccorso degli speculatori.”

Questo l’intervento da parte dei rappresentanti del Partito della Rifondazione Comunista – Calabria.

“Svanite come neve al sole le promesse elettorali – proseguono – la finanziaria del governo delle destre si pone in continuità con l’austerità del governo Draghi: tagli alla scuola (salvo che per quelle paritarie) e alla sanità, con un chiaro segno di classe a vantaggio di imprese e lavoratori autonomi su cui consolidare il consenso.”

Aggiungono anche: “Con il taglio del reddito di cittadinanza e la ridotta rivalutazione delle pensioni, prende soldi dai poveri e dai pensionati per dare, poco, ad altri poveri e soprattutto ridurre le tasse a settori che già non le pagano e incentivare il potere delle imprese sul lavoro.”

E ancora: “Da non sottovalutare, inoltre, la pericolosità del progetto di autonomia differenziata, un ulteriore scellerato attacco contro la Costituzione e il Mezzogiorno.”

“Per queste motivazioni, il Partito della Rifondazione Comunista calabrese sarà al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in piazza a Catanzaro alla manifestazione di CGIL e UIL per lo sciopero del 12 dicembre.” Si legge in conclusione.