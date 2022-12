Torna Lamezia for Christmas, perché non è Natale se non torna quel bene intonato alla musica

Anche quest’anno torna la maratona di voci lametine che da ben otto edizioni diventa “ad honorem” colonna sonora delle festività natalizie della città e non solo.

Ma se cresce il progetto crescono le ambizioni: Lamezia for Christmas 22, infatti, si è concentrata su un obiettivo ancora più grande: partecipare alla realizzazione di una stanza polisensoriale per i ragazzi della Lucky Friends, Associazione Sportiva Dilettantistica per bambini speciali.

Quest’anno la squadra di DISSONANZEstudios ha dato vita – grazie al prezioso apporto di PEOPLE SPA, 2ASINERGY & NESS, partner sensibili all’iniziativa – all’ottava edizione del progetto musicale e solidale a km zero che ogni anno vede attivarsi oltre 40 artisti lametini, tra cantanti, arrangiatori, musicisti, sound engineer, videomaker, social media manager, a favore di una causa così importante quanto entusiasmante, quella di costruire un luogo di bene comune per i bambini e i ragazzi della Lucky Friends, un locale interamente pensato in funzione dei ragazzi, dei loro bisogni, nonché delle loro patologie.

In breve, la stanza polisensoriale è un ambiente che ha lo scopo di favorire il benessere degli utenti, tramite la stimolazione dei cinque sensi, caratterizzato dalla presenza di luce solare, luci artificiali, fibre ottiche, musica, stimolazione tattile, profumi, mobilio stimolante, etc.

“Siamo sicuri che questa iniziativa sarà accolta e condivisa con grande affetto – spiega Milena Barresi, ideatrice del progetto – poiché chi ci conosce sa che Lamezia for Christmas propone la musica come supporto per affrontare i punti di fragilità dei percorsi di accettazione e di contrasto alla malattia e alle disabilità, e quest’anno è a supporto degli amici speciali della Lucky Friends; diceva Platone che la musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo, dunque una palestra in cui l’esercizio porta benefici risultati”.

Sono i benèfici risultati a muovere questo progetto musicale e solidale che ogni anno con la collaborazione di artisti e professionisti realizza progetti di musicoterapia a favore di persone e bambini con disabilità. Progetti che, come l’anno scorso per gli Alzheimer Cafè dell’Associazione per la Neurogenetica, costruiscono opportunità concrete per intervenire a livello educativo, riabilitativo o terapeutico per soggetti con particolari condizioni patologiche e parafisiologiche.

Dall’8 al 25 dicembre si potrà contribuire al progetto acquistando l’addobbo natalizio targato Lamezia for Christmas presso la sede della Lucky Friends, mentre si potrà ascoltare l’inedito e vedere il videoclip cliccando il seguente link https://bfan.link/n-altro-natale.

Ma come tutti I progetti di successo, questa edizione di Lamezia for Christmas è stata promossa, prodotta e curata da veri e propri professionisti e ne vede la firma di Antonio De Sarro per i testi, Roberto Adamo per gli arrangiamenti, Erica Cuda per le registrazioni, il mix e il mastering, Giuseppe Rainieri, Andrea De Fazio e Luigi Villella per la produzione video, Antonello Gatto per il social media management e, non per ultimi, i cantanti che si sono alternati al microfono: Chiara Vescio, Antonio DESO De Sarro, Patrizia Vasta, Giuseppe Squillace, Lucia Mercuri, Antonio MINIO Minieri, Federica De Fazio, Andrea Mercuri, Valentina Tedesco, Vittorio Torosantucci, Manuel Renda, Gessica Giampà, Vincenzo Pettinato, Karalis Longo, Antonio Crespino, Desirèe Giampà, Vins Perri, Severina De Fazio, Riccardo 27 Arianello, Sofia Ferrise, Enrico Cuomo, Alessandra Falletti e Ludovico Miceli.

A completare la grande “macchina del bene” ci sono anche gli alunni del Liceo Artistico F. Fiorentino di Lamezia Terme, coordinati dalla prof.ssa Rotundo, i quali hanno aderito all’iniziativa realizzando una serie di gadget a tiratura limitata da omaggiare agli amici speciali della Lucky Friends per addobbare il loro albero di Natale presso la loro sede.