La Casa Rifugio/Centro Antiviolenza “Mondo Rosa” compie dieci anni: il 4 dicembre festeggiamo con uno spettacolo di beneficenza al Teatro Comunale di Catanzaro

Un compleanno speciale: a tagliare i dieci anni di operatività è “Mondo Rosa” la Casa Rifugio/Centro Antiviolenza aperta dal Centro Calabrese di Solidarietà nel novembre 2012 con l’obiettivo di sostenere e offrire protezione alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

Il Centro Calabrese di Solidarietà vuole tradurre questo anniversario in un’occasione di confronto e socialità per rilanciare l’importanza di veicolare il complesso percorso di accoglienza assicurato alle donne e ai minori che chiedono protezione in storie di autonomia e di libertà.

Sono storie di donne coraggiose e combattenti raccontate, con parole prese in prestito dalla letteratura contemporanea, sul palcoscenico del Teatro Comunale di Catanzaro, da voci di uomini speciali come quelle degli ospiti del Centro Calabrese di Solidarietà che in comune con quelle donne hanno il percorso di rinascita intrapreso con grande determinazione alla ricerca di una seconda opportunità.

“Donne al Centro” il primo evento di Fundraising organizzato nell’ambito della campagna “Aiutaci ad Aiutare” del Centro Calabrese di Solidarietà grazie al contributo del personale, dei volontari e degli sponsor che sosterranno l’iniziativa il prossimo 4 dicembre alle ore 18.30 al Teatro Comunale di Catanzaro.

Il ricavato verrà devoluto interamente alle attività della Casa Rifugio/Centro Antiviolenza “Mondo Rosa”.

I biglietti possono essere acquistati andando sul sito www.ilcomunalecz.it. Oppure chiamando Carmen allo 0961 741241.

L’iniziativa verrà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 29 novembre novembre alle ore 11.00 nella sede della Presidenza e degli Uffici Amministrativi del Centro Calabrese di Solidarietà in via Lucrezia della Valle 106 – Catanzaro.