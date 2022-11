Lamezia Terme: incontro che ha visto protagonisti i giovani responsabili di Azione Cattolica 

Si è concluso domenica l’incontro che ha visto protagonisti i giovani responsabili di Azione Cattolica.

2000 ragazzi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati nell’aula Paolo VI in Piazza San Pietro per l’incontro con il Santo Padre.

Papa Francesco con il suo discorso è arrivato ai cuori dei ragazzi con parole semplici da trasmettere nelle proprie parrocchie.

Ha esortato i giovani ad avere come motto: non “me ne frego ” ma “mi interessa”; ed inoltre li ha spronati ad essere giovani credenti , responsabili e credibili, facendo attenzione a non diventare ragazzi tiepidi e cristiani annoiati!

Ricaricati dalle parole del Papa i giovani nel pomeriggio hanno vissuto i mini convegni sparsi per Roma. Hanno affrontato temi che gli stanno a cuore e che li hanno spinti a pensare e riflettere : dallo sport alla cultura pop, dal lavoro alla legalità, dall’università all’impegno civico passando per l’ambiente e il patrimonio culturale.

All’evento dal titolo “Segni del tempo” hanno partecipato ben 14 ragazzi della diocesi di Lamezia Terme ed in particolare delle parrocchie di San Giovanni Battista (Sant’Eufemia), San Michele Arcangelo e San Giovanni Battista (Soveria Mannelli), San Raffaele, San Domenico, Beata vergine della neve e delle grazie (Tiriolo) e San Nicola di Bari (San Pietro a Maida). Questi giovani sono ritornati a casa con la consapevolezza di avere vissuto un’esperienza indimenticabile, che porteranno sempre nel cuore e che gli dará la forza di essere bravi Cristiani non solo con le parole ma anche e soprattutto con i fatti.