Incontro PSC Catanzaro: “Adesione di diversi tecnici e professionisti qualificati. Bene la discussione fra la gente”

“Spiace constatare che gli ordini professionali della Provincia di Catanzaro, in una nota dei loro presidenti, non aderiscano a Lamezia Terme ad un incontro sul Piano Strutturale Comunale promosso da amministratori locali unitamente alle associazioni Bupisacro e Confintesa che si svolgerà venerdì 21 ottobre alle ore 18:00 nel Chiostro San Domenico. Teniamo a precisare che gli amministratori, in virtù del loro ruolo, hanno il diritto-dovere di promuovere incontri di approfondimento su tematiche di estrema rilevanza per il territorio. Peraltro l’iniziativa si incanala in un percorso e perimetro istituzionale volutamente partecipato e democratico in quanto l’invito è stato rivolto alle categorie professionali, a tutte le forze politiche, al Sindaco, agli Assessori, a tutti i Consiglieri Comunali e ai cittadini. In una città, in cui il dibattito pubblico è carente, questa rappresenta un’occasione utile per spiegare ai cittadini i contenuti del Psc. Restando disponibili ad un futuro confronto con le cariche di vertice degli ordini professionali, apprendiamo con soddisfazione che al convegno di domani sul Psc hanno dato la loro adesione tecnici e professionisti qualificati e cittadini”. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori.