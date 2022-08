Arte e moda, a Catanzaro la mostra foulard d’artista: nell’esposizione anche un pezzo di Renato Guttuso

Pensando al foulard come oggetto cult degli anni ’50 e ’60, ma che non ha mai perso la volontà di essere protagonista nella moda, la curatrice della mostra, nonché fashion style del progetto Foulard d’artista, Antonella Gentile, realizza questo evento grazie alla partecipazione di molti artisti e dalla richiesta di molti di loro di poter creare una propria collezione.

Il programma ha avuto inizio con una scaletta ben definita: dalla scelta del tessuto e della tipologia di stampa al workhop professionalizzante, passando per l’attuale mostra che infine approderà alla creazione di una capsule collection per ciascun artista ed essere inserita nei canali moda. Un servizio a tutto tondo, dalla progettazione digitale fino alla creazione di una piccola collezione, guardando alle opportunità di social business ed e-commerce che l’associazione di promozione sociale Momenti d’Arte di Catanzaro, attraverso il proprio team di esperti, mette a disposizione per chiunque voglia tentare questa strada. Preziosità da proporre alle aziende, a professionisti, a privati e a chi ha voglia d’indossare arte.

Un progetto non facile, idea di anni addietro, ma che finalmente dopo ricerche di fattibilità sia economiche che tecniche, riesce a partire da Catanzaro.

L‘esposizione conta oltre 60 foulard, in diverse misure, che riconducono tutti ad un’opera dell’artista partecipante, ma anche a neo costruzioni di grafica e design, come il collage fotografico.

Il foulard diventa così il medium tra l’arte e la moda, dando la possibilità a ciascun artista o persona di talento, di entrare in questo fantastico mondo, potendolo declinare in svariati modi: da classico carrè pensato anche per l’uomo, a semplice bandana, a fascia per i capelli a cintura, fino ad utilizzarlo con misure più importanti come kaftano o abito. I modi per indossarlo sono infiniti, così come sono infiniti i modi ed i tessuti per la sua realizzazione, non dimenticando l’alta qualità di stampa e la rifinitura a mano. Insomma un oggetto prezioso che non passa inosservato.

Nell’esposizione sarà presente un foulard da collezione dell’artista Renato Guttuso.

La mostra, inaugurata il 30 luglio con ingresso gratuito, sarà fruibile fino al 30 settembre, da lunedì a sabato, durante la mattina dalle ore 11:00 alle 13:00 ed al pomeriggio dalle 17:30 alle 20:00 presso la galleria dell’associazione in Via Genova 14, quartiere Lido.