Corigliano-Rossano, anche il pecorino crotonese all’8° campionato interregionale taekwondo: sport ed educazione alimentare, continua impegno filiera Fonsi

Dal sostegno delle piccole grandi associazioni dilettantistiche cittadine al supporto dei grandi eventi sportivi capaci di far gravitare in Città e nel territorio oltre 2000 presenze, tra atleti, accompagnatori e famiglie. L’impegno di responsabilità sociale dell’esperienza familiare ed imprenditoriale Fonsi, unica azienda nella provincia di Cosenza a produrre Pecorino Crotonese Dop biologico continua in questa direzione: promuovere assieme alla pratica sportiva, momenti di educazione alimentare e corretti stili di vita.

DA DIECI ANNI SI CONSOLIDA COLLABORAZIONE CON PALAEVENTI

L’occasione è stata offerta nei giorni scorsi dall’8a edizione del Campionato interregionale di Taekwondo Cadetti, Junior e Senior per tutte le cinture organizzato dal Comitato Regionale FITA (Federazione Italiana Taekwondo) Calabria ed ospitato nei giorni scorsi al Palaeventi di Rossano.

PASSAPAROLA TRA 2000 PRESENZE A CORIGLIANO – ROSSANO

Dopo l’edizione 2024 dello stesso Campionato ed il Trofeo Italia Judo Calabria promosso dalla Fijlkam – Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali tenutosi in Città nel 2023, anche quest’ultima tappa ha confermato e rilanciato la collaborazione ormai decennale tra la plurisecolare azienda di Paludi ed il Management del Palaeventi rappresentato da Salvatore Cropanise, componente dell’Osservatorio Regionale dello Sport per la FITA.

PECORINO CROTONESE DOP PER PAUSA PRANZO GIUDICI

Con le produzioni proprie, dal pecorino crotonese dop biologico, alla mozzarella, dal formaggio stagionato, fresco e piccante fino al caciocavallo, disponibili anche nel corner di recente inaugurazione Fonsi Experience, l’Azienda, in particolare, ha impreziosito la pausa pranzo dei giudici. L’evento ha fatto registrare la presenza di Antonino Bossolo, atleta italiano paralimpico che ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria 63kg a Parigi 2024 e ha visto protagonisti 700 atleti, di età compresa tra i 13 ai 35 anni, provenienti da varie regioni italiane: Marche, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Campania e Calabria. 40 addetti ai lavori, circa 90 società per un numero complessivo di circa 2000 persone presenti.