“La casa primo luogo di cura e benessere”: il 24 gennaio al Consiglio regionale della Calabria il primo forum del welfare generativo di prossimità

L’interazione funzionale ed efficace tra Enti Istituzionali e Terzo Settore ha portato al 1° Forum del Welfare Generativo di Prossimità della Calabria, intitolato:

La Casa Primo Luogo di Cura e di Benessere

Un percorso che prenderà il via mercoledì 24 gennaio 2024 dalle ore 09.00 alle ore 12.30, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

A partire dagli esiti della sperimentazione ancora in atto di un modello innovativo di cure domiciliari e di welfare di prossimità, denominato Benessere di Comunità, si passerà all’approfondimento dello stato dell’arte in Calabria delle cure domiciliari e del welfare di prossimità̀ in rapporto alla normativa vigente. L’obiettivo è quello di individuare una strada che porti a quegli interventi in grado di garantire l’esigibilità del diritto alla salute dei calabresi.

Ed è attorno a questo fondamentale aspetto che si svilupperà il dibattito. Il cuore dell’incontro, infatti, sarà caratterizzato da un confronto serrato, moderato dal giornalista Giuliano Quattrone, tra i referenti istituzionali ed esperti del settore che comporranno un interessantissimo panel di interlocutori, tra cui Sindaci, Dirigenti e personalità espressione del Terzo Settore calabrese.

Una modalità plurale, integrata e dialettica per giungere a immaginare e costruire insieme la tappa successiva verso un autentico Welfare Generativo di Prossimità in Calabria e, soprattutto, per assumere insieme impegni seri e misurabili nel breve e medio periodo.