La Calabria alla Fiera TravelExpo ad Oslo: prodotti tipici, cooking show e degustazioni

La Regione Calabria partecipa, dal 12 al 14 gennaio, alla Fiera TravelExpo, la più grande fiera del turismo della Norvegia. Reiselivsmessen Oslo è il luogo d’ incontro internazionale annuale del settore per l’industria dei viaggi in Norvegia. Gli operatori hanno l’opportunità di incontrare le più importanti entità turistiche e stabilire contatti diretti. La Calabria parteciperà quest’anno con degustazioni di prodotti tipici e cooking show allo stand A15 con lo chef Mauro Celestino. Lo informa l’Ambasciata d’Italia in Norvegia.