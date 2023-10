Il gruppo del Pd in Consiglio regionale aderisce alla manifestazione della Cgil del 7 ottobre: «Bloccare la deriva del governo Meloni contro i ceti più deboli e il Sud»

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale annuncia la propria adesione alla manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per il prossimo 7 ottobre insieme a più di centro associazioni.

“La via maestra, insieme per la Costituzione” lo slogan che racchiude il senso della manifestazione e indica la strada da intraprendere per bloccare la deriva del governo di centrodestra che continua a penalizzare i ceti sociali più deboli, i lavoratori e il Mezzogiorno.

Dopo le tante iniziative promosse durante le ultime settimane a sostegno della sanità pubblica e universalistica è più che doveroso per il gruppo Pd aderire alla manifestazione di Roma per il prossimo 7 ottobre, dove si sfilerà per le strade della Capitale anche per il lavoro, contro la precarietà e per il contrasto alla povertà.

«Il gruppo del Pd in Consiglio regionale – spiega Mimmo Bevacqua – condivide in pieno le ragioni che portano alla manifestazione di sabato e annuncia la propria adesione e il proprio pieno sostegno. Non possiamo rimanere fermi davanti al disastro nazionale che sta determinando un costante impoverimento e adesso ha preso di mira anche la sanità pubblica. Chiediamo almeno un segnale immediato unendoci alla richiesta di diverse Regioni italiane: il governo trovi subito i 4 miliardi che sono indispensabili per far sopravvivere la sanità pubblica nel nostro Paese».