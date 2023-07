Transizione energetica: la Calabria privilegiata, con il nuovo bando di Main solution “Parco Agrisolare”

La transizione energetica, soprattutto in una regione come la Calabria che è la seconda in Europa per biodiversità, passa dall’agricoltura e dalla capacità che le aziende sapranno dimostrare di investire nelle nuove tecnologie ad impatto zero. Il nuovo bando Parco Agrisolare, con cui il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste stanzia un miliardo di euro per incrementare l’uso delle energie rinnovabili, in particolare degli impianti fotovoltaici, rappresenta una preziosa opportunità per imprese agricole, agroalimentari, zootecniche e della trasformazione primaria.

È quanto dichiara Salvatore Scerbo, amministratore delegato della Main Solution, tra le più importanti società calabrese e italiane nel settore del fotovoltaico, definendo la Calabria terra privilegiata rispetto a questa straordinaria opportunità di sviluppo eco-sostenibile ed invitando a sfruttare la misura che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino all’80% del costo delle opere.

Dalla installazione di centrali fotovoltaiche al montaggio delle nuovissime charging stations industriali, dalla bonifica dell’amianto per finire alla realizzazione di strutture di supporto alla green power, con importanti benefici in termini di risparmio sui costi energetici.

Sono, queste, alcune delle opere che Main Solution, attraverso il Bando Agrisolare, avrà la possibilità di realizzare creando una grande opportunità d’investimento, a costi bassissimi, per le aziende calabresi.

Acquisto ed installazione di materiali principali per l’impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica e quanto necessario al suo funzionamento come l’approntamento del cantiere, spese di progettazione, spese tecniche per la direzione lavori, spese per lo svolgimento di adempimenti per la pratica di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica sono alcune delle voci finanziabili attraverso il Bando Agrisolare.

Tra le tante e innovative soluzioni introdotte dalla nuova misura ministeriale e messe a terra dalla professionalità di un’azienda leader come Main Solution che gode delle più importanti certificazioni di qualità, c’è la dotazione per green factory di una batteria di accumulo: una parte dell’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici durante la giornata non viene consumata ma accumulata in queste celle di conservazione e rilasciata durante la notte quando l’impianto non produce. Questo generando un notevole risparmio sui consumi reali dell’energia elettrica.