Borgo diVino in tour ad Altomonte: la presentazione in Cittadella con l’assessore Gallo

“Dopo il Concours Mondial de Bruxelles la Calabria sarà di nuovo protagonista, questa volta con Altomonte, tra i Borghi più belli d’Italia e non solo. La sinergia tra Regione, Comune e organizzatori è stata fondamentale per la riuscita dell’evento. Sarà un viaggio gustoso tra degustazioni, percorsi formativi e show cooking sotto la regia dallo chef Barbieri, nel segno dell’accoglienza. Si tratta di una una manifestazione itinerante a livello nazionale che, nell’attività di promozione del del nostro sistema vitivinicolo, abbiamo voluto si svolgesse quest’anno anche nella nostra regione. Chi seguirà questa carovana avrà l’opportunità di ammirare non solo Altomonte ma anche il territorio circostante e, soprattutto, potrà assaggiare i nostri vini, negli ultimi anni migliorati moltissimo in termini di qualità, grazie alla capacità dei nostri produttori”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, nel corso della conferenza stampa di presentazione della tappa ad Altomonte dell’evento “Borgo diVino”, tour itinerante per la valorizzazione delle eccellenze vinicole, della storia, della cultura e della gastronomia dei Borghi, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica (la prima tourist marketing company italiana), in collaborazione con la Regione Calabria e il Consorzio Ecce Italia.

Altomonte sarà la settima tappa del tour che toccherà nel 2023 ben 15 regioni italiane. Una manifestazione che nel 2022 ha già attraversato 10 tra le località certificate tra “I Borghi più belli d’Italia”, raccogliendo una partecipazione di oltre 30 mila persone.

All’incontro con la stampa, alla Cittadella regionale a Catanzaro, sono intervenuti anche il sindaco di Altomonte, Gianpietro Coppola, il direttore responsabile testate Gruppo Valica, Filippo Massimo, e il dirigente generale del dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo.

Presenti anche lo chef Enzo Barbieri e Filippo Massimo, responsabile rapporti istituzionali Borgo diVino in tour e Fiera dei Sapori d’Italia, che hanno offerto i loro contributi sul tema del turismo in chiave digitale e sulla centralità di un evento come Borgo diVino in tour per lo sviluppo dell’indotto economico, sociale e territoriale.

Borgo diVino si svolgerà in Piazza Castello ad Altomonte venerdì 23, sabato 24 giugno e domenica 25 giugno dalle 18.00 alle 24.00. All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

“Borgo divino in tour – ha dichirato il sindaco Coppola – è una gemma che si aggiunge alla nostra corona di manifestazioni estive che puntano ad un modello di sviluppo del turismo Altomonte è un’eccezione nel panorama dei Borghi più belli d’Italia, offrendo ben otto cantine e un paniere di prodotti agroalimentari di qualità, oltre che una proposta ricettiva e di accoglienza straordinaria. Occorre puntare sull’entroterra e i centri storici per destagionalizzare il nostro turismo regionale. Di questo dobbiamo dare atto alla Regione, al presidente Occhiuto e all’assessore Gallo, di aver intrapreso un percorso che punti al turismo ambientale ed enogastronomico per cambiare quella tendenza che attualmente vede la Calabria soltanto come meta balneare e valorizzare quegli attrattori, come il vino, che oggi più che mai racchiudono un messaggio culturale e di territorio”.

“Si è instaurata da subito un’empatia con l’Amministrazione regionale e con il Comune di Altomonte, nel perseguire quegli obiettivi che Borgo DiVino in tour si pone – ha sottolineato Filippo Massimo, responsabile rapporti istituzionali Borgo diVino in tour e Fiera dei Sapori d’Italia -. Abbiamo ricevuto da subito un’accoglienza straordinaria e sono certo che la tappa di Altomonte sarà una delle tappe più belle del tour”.

Uno spazio importante dell’evento sarà riservato all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco. Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia con una ricca selezione di prodotti tipici locali tra cui olio, dolci alle mandorle, fritti, pasta fresca e le prelibatezze dell’Azienda Agricola Barbieri, realtà storica di Altomonte capitanata dallo chef Enzo Barbieri.

Tanti anche contenuti correlati alla manifestazione anche i due show-cooking a cura dello Chef Enzo Barbieri, che si svolgeranno venerdì 23 giugno e domenica 25 giugno alle 20.00, e la masterclass “Alla scoperta dei sei spumanti calabresi metodo classico” che si svolgerà sabato 24 giugno alle 19.00 a cura della giornalista e sommelier Francesca Oliverio. Inoltre sempre sabato, alle ore 20.00, si terrà la premiazione del concorso “Miglior Rosato del Mediterraneo” presso il Chiostro dei Domenicani, ad Altomonte, a cura di Tommaso Caporale.