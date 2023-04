Ikea arriva per la prima volta in Calabria: apre a Rende “Plan&Order Point” dedicato alla pianificazione degli spazi di casa

“Da oggi anche i calabresi potranno contare sulla presenza di Ikea sul territorio con l’apertura di uno spazio all’interno del Centro Commerciale Metropolis di Rende”. Lo riferisce un comunicato dell’azienda.

“Il Plan&Order Point, nuovo formato pensato per essere più accessibile e vicina a chi abita lontano dalle tradizionali realtà Ikea – è detto nel comunicato – si svilupperà su una superficie di circa 60 mq dedicati alla pianificazione dei diversi spazi della casa, dalla cucina al living alle camere da letto: grazie al supporto di co-worker esperti in consulenza, i visitatori potranno lasciarsi ispirare da parte dell’assortimento Ikea e contestualmente ordinare tutto il resto dell’offerta scegliendo il servizio di consegna più comodo. I clienti potranno decidere di ricevere i prodotti direttamente a casa, ritirarli presso gli uffici postali del territorio oppure nei punti di ritiro presenti a Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro e, in provincia di Cosenza, a Paola, Praia a Mare, Trebisacce, Acri e Rossano.

In occasione dell’apertura del nuovo Plan&Order Point per quest’ultima modalità di ritiro è previsto uno sconto: il servizio, infatti, sarà disponibile a 5 euro”. “Oggi per noi – ha detto Anthony Joseph Iuliano, market manager di Ikea Cosenza – è una giornata di festa, finalmente possiamo accogliere i clienti che vivono in Calabria e che da sempre ci dimostrano apprezzamento e affetto rendendo più semplice l’incontro con noi e la nostra offerta”.

In occasione dell’apertura del Plan & Order Point di Rende, Ikea collaborerà, riporta ancora il comunicato, con Moci Cosenza, l’associazione di promozione sociale che sul territorio si occupa di accoglienza e integrazione, fornendo gli arredi per l’allestimento di spazi dedicati ai minori per l’accompagnamento extrascolastico e per le attività didattico-educative e allo Spazio Donna che vede impegnata l’associazione nella prevenzione della violenza di genere.