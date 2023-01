Soroptimist e Università Bocconi: al via la nuova edizione del corso “Leadership e genere” sostenuto dall’associazione. Invio domande entro il 28 febbraio

In linea con l’obiettivo educazione di qualità dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, il Soroptimist International d’Italia organizza un corso di formazione per giovani laureate nella SDA Bocconi School of Management dell’Università Bocconi di Milano, dal titolo “Leadership e genere – Una sfida sostenibile”.

Il Club di Catanzaro del Soroptimist, presieduto da Elisabetta Vigliante, rilancia l’iniziativa sul territorio.

“Il Soroptimist – afferma la presidente Vigliante – è da sempre impegnato in azioni concrete per l’avanzamento della condizione femminile e rinnova questa straordinaria opportunità che consente di partecipare ad un corso di altissimo livello in forma gratuita, in quanto le spese sono sostenute dalla nostra associazione.”

Il corso offrirà alle giovani borsiste la possibilità di interpretazioni differenziate dei modelli di leadership, di riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della propria natura, del proprio modo di pensare, sentire e agire più autentico. Il percorso di sviluppo al femminile verrà proposto come itinerario di crescita personale, in particolare per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro ed i possibili limiti che la maggior parte delle donne incontrano nella vita professionale e per contribuire a trovare soluzioni oggettive e soggettive. Il percorso porrà una particolare attenzione sul tema della leadership e dello stile del leader per sottolineare come sia prioritario essere se stesse per essere leader.

Possono candidarsi: giovani donne, di età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29° anno di età alla data del 28 febbraio 2023), in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliate o abitualmente dimoranti, anche se fuori sede per motivi di studio, negli ambiti territoriali in cui operano i Club del Soroptimist International d’Italia.

Per partecipare alle selezioni, occorre compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione bandi ( https://www.soroptimist.it/…/bandi…/sda-bocconi-124/ ) e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2023 alla sede del Club Soroptimist o all’indirizzo della Presidente del Soroptimist Club presente sul territorio corrispondente alla residenza. Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei nominate.

Il Corso si articolerà in 3 giornate di formazione, realizzate in tre cicli, rispettivamente nei periodi: 24-25-26 maggio 2023 I edizione; 28-29-30 giugno 2023 II edizione; 5-6-7- luglio III edizione. Alle candidate selezionate è consentito indicare la preferenza per uno dei tre periodi. La sede del Corso è la SDA Bocconi di Milano e sarà svolto da docenti della Bocconi. Alle lezioni di inquadramento teorico saranno affiancate analisi e discussione di case histories e di incidents, proiezione di filmati, role-modeling e testimonianze.