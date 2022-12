Rapporto Federproprietà-Censis, Mancuso: “Consiglio regionale vigile sui temi della casa”

“Il Consiglio regionale della Calabria è attento ai temi della casa, del valore economico e sociale dell’abitazione per i cittadini e alle sue più recenti evoluzioni. Stiamo perfezionando il testo della legge regionale (già in vigore) sulla rigenerazione urbana, seguendo le indicazioni del Governo, per restituire certezza del diritto con regole chiare e trasparenti. Un provvedimento che viaggerà in parallelo con un’altra legge regionale legata all’edilizia agevolata”. È quanto ha detto il presidente dell’Assemblea regionale Filippo Mancuso intervenendo alla presentazione del primo Rapporto Federproprietà-Censis sugli italiani e la casa, avvenuta oggi a Catanzaro nella sede del Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese.

“L’intento – ha spiegato Mancuso – è restituire tranquillità ai proprietari che effettuano piccoli interventi nei propri immobili preservando comunque i principi della tutela ambientale e paesaggistica”.

Il presidente Mancuso, a proposito della legge regionale sulla rigenerazione urbana, ha aggiunto “si tratta di uno strumento finalizzato a promuovere il governo sostenibile del territorio, al recupero del patrimonio costruito per migliorarne la qualità non solo urbana, edilizia architettonica ma anche territoriale, l’efficienza energetica e idrica, la sicurezza sismica e la dotazione tecnologia, per favorire la promozione di politiche urbane integrate e sostenibili, per il perseguimento della coesione sociale”.