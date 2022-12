Mons. Checchinato e Rega arrivano in Calabria, Occhiuto: “Da Regione non mancheranno attenzione e collaborazione”

“Diamo il benvenuto in Calabria a mons. Giovanni Checchinato e a mons. Stefano Rega, nominati da Papa Francesco, rispettivamente, arcivescovo metropolita di Cosenza-Bisignano e vescovo di San Marco Argentano-Scalea. Sapranno rappresentare presso le loro comunità una guida spirituale e religiosa preziosa, soprattutto in un momento storico così delicato in cui le istituzioni tutte devono saper fronteggiare gravi problemi sociali, di povertà e di emarginazione”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione.

“Da parte della Regione – aggiunge Occhiuto – non mancherà un sinergico supporto e una fattiva attenzione, sempre nel rispetto delle reciproche prerogative e nel segno di una leale collaborazione. A mons. Checchinato e a mons. Rega giungano dunque le mie felicitazioni e un caloroso augurio di buon lavoro”