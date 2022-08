Reggina- SudTirol, i convocati di Inzaghi: rientra Lollo, ancora out Obi

Il solito ottimo numero di spettatori attende l’esordio casalingo della Reggina, che avverrà stasera alle 20:45 alla quarta gara ufficiale stagionale, la terza di campionato in B. Confortante il dato finale della campagna abbonamenti, sfondato il muro dei 4 mila. Al cospetto degli amaranto e del loro copioso pubblico, ci sarà la matricola SudTirol.

Filippo Inzaghi, che non sarà in panchina causa squalifica, recupera a centrocampo il mediano Lollo ma dovrà ancora fare a meno di Obi. Nel settore nevralgico, la curiosità è tutta verso il possibile utilizzo di Majer: non ha minuti nelle gambe, più probabile un subentro. Più difficile leggere le mosse in difesa: Camporese ha rilevato Cionek nell’intervallo a Terni, non è da escludere che giochino entrambi col polacco spostato a destra.

Per il reparto avanzato scalpita Gigi Canotto, con Ricci indiziato a fargli spazio nello scacchiere titolare. Diverse le assenze tra le fila altoatesine, con la società impegnata ad individuare un allenatore dopo aver lasciato in panchina, ad interim, Leandro Greco nell’avvio di campionato: sarà un’alibi o uno stimolo in più per il SudTrol, ancora a caccia del primo storico risultato utile in Serie B? Di seguito, l’elenco dei convocati di Inzaghi:

Portieri: Aglietti, Colombi, Ravaglia.

Difensori: Camporese, Cionek, Di Chiara, Dutu, Gagliolo, Giraudo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Agostinelli, Crisetig, Fabbian, Lollo, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Ricci, Rivas, Santander.

p.f.