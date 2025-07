Ue, Palmisano (M5s): “Revisione coesione è autogol per Italia”

“L’accordo notturno tra Consiglio e Parlamento europeo sulla revisione della politica di coesione rappresenta un autogol strategico per l’Italia e le Regioni del Meridione”. Lo afferma in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 stelle. “L’inserimento della difesa tra le cinque nuove sfide strategiche drenerà inevitabilmente risorse vitali da sanità, sociale e sostegno alle piccole e medie imprese, dirottandole verso il comparto della difesa e le grandi lobby delle armi. Come ammesso dalla presidenza danese in audizione al Parlamento europeo, la politica di coesione – aggiunge – deve finanziare il riarmo europeo e la presentazione odierna del quadro finanziario pluriennale lo confermerà”.

“L’accordo sulla revisione di medio termine prepara il terreno per una sottrazione ingente di fondi ai danni delle regioni del Sud, che vedranno risorse preziose destinate ad alimentare l’escalation militare in Ucraina e la militarizzazione dell’economia europea. Questo testo – sottolinea l’europarlamentare – è inaccettabile e dovrebbe essere rigettato in plenaria a Strasburgo a settembre”. “Sarà in quell’occasione che si paleserà chi sostiene l’Italia e chi invece le volterà le spalle in favore del riarmo europeo. Finora, chi si è riempito la bocca di retorica sulla difesa del Sud e di un’Italia forte in Europa ha poi sistematicamente avallato autentici voltafaccia come la programmazione centralizzata e il dirottamento di fondi vitali verso la difesa. A settembre – conclude Valentina Palmisano – la verità verrà a galla con i voti nelle sedi istituzionali”