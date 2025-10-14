La fisarmonica protagonista: il talento di Lorenzo Albanese in scena a Bovalino

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 18:30, presso il Caffè Letterario “Mario La Cava” – Corso Umberto I, 114, Bovalino (RC) – il giovane e affermato fisarmonicista Lorenzo Albanese si esibirà in un concerto dal forte valore artistico e culturale.

L’evento, dal titolo “Viaggio”, è un percorso musicale che intende restituire alla fisarmonica il suo ruolo di strumento colto e versatile, capace di esprimere emozioni profonde e interpretare con raffinatezza sia il repertorio classico che quello contemporaneo.

«Molte volte quando si sente parlare di fisarmonica si pensa alla musica da ballo o popolare. Con questo concerto voglio mostrare le sue sfumature più intime e melodiche, portando il mio essere italiano nel mondo attraverso un percorso musicale che unisce emozione, identità e ricerca artistica» – spiega Albanese.

Programma del concerto

Ciaccona in Fa minore – J. Pachelbel

Étude – F. Angelis

L’Inverno – A. Vivaldi

Kalina Krasnaja – W. Semionow

III tempo dalla Sonata n.1 – W. Semionow

Buongiorno Principessa – N. Piovani

La Califfa – E. Morricone

C’era una volta il West – E. Morricone

Tango pour Claude – R. Gallianó

L’artista

Lorenzo Albanese, classe 1997, ha iniziato lo studio della fisarmonica nel 2013 presso il Liceo musicale “G. Rechichi” di Cinquefrondi, per poi perfezionarsi al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia con il M° Mario Stefano Pietrodarchi.

È vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui l’Amadeus Factory 2017, con cui ha inciso un CD per la rivista Amadeus. Si è esibito in importanti contesti internazionali, tra cui la Royal Academy of Music di Londra, la Royal Danish Academy di Copenaghen e diversi Istituti Italiani di Cultura in Europa e Nord Africa. Nel 2018 è stato ospite della trasmissione Rai “I Fatti Vostri” come miglior giovane talento dell’anno e si è esibito per il 96° compleanno del Maestro Franco Zeffirelli.

La sua formazione comprende corsi con maestri di fama internazionale e, più recentemente, un percorso in direzione d’orchestra presso l’Associazione “I Musici di Parma”.