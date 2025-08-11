Grande successo per il Concerto dei Magna Perkòs Duo e del Percussion Ensemble di Delianuova per il 25° Anniversario dell’Orchestra Giovanile di Fiati ‘Giuseppe Scerra’

Grande successo per il Concerto tenuto nel pomeriggio del 9 agosto a Delianuova, centro aspromontano della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Percussion Ensemble dell’Orchestra Giovanile di Fiati ‘Giuseppe Scerra’ e dai Magna Perkòs Duo, in occasione del 25° Anniversario di fondazione dell’Orchestra deliese.

Si sono contraddistinti per proficuo impegno e ammirata dedizione i ventuno musicisti, coinvolti e coordinati dal M° Matteo Pietropaolo, in un’intensa preparazione e brillante esecuzione musicale del repertorio che ha ben esaltato le caratteristiche delle tastiere e strumenti a percussione, e nello stesso tempo suscitato emozioni ed altrettanti apprezzamenti.

Ad impreziosire il programma l’intervento dei Magna Perkòs Duo, formato dallo stesso Pietropaolo al vibrafono e dal M° Andrea Virgillito alla marimba, conosciutosi durante gli anni di formazione nel Conservatorio ‘G. Tartini’ di Trieste, sotto la guida del M° Fabian Pérez Tedesco e che hanno, in seguito, desiderato di costituire e condividere insieme questo progetto cameristico. Eseguiti alcuni brani di elevato spessore come ‘Passacaglia’ di Handel, ‘Sonata K141’ di Domenico Scarlatti e ‘Calienta’ di Emmanuel Séjourné, sia esclusivamente in duo che in accompagnamento dalla sezione delle percussioni, nella quale hanno partecipato anche due allievi e un maestro percussionista provenienti dai vicini comuni di Oppido Mamertina e Locri ed infine il M° Davide Sergi al Basso Elettrico.

Oltre alla realizzazione di questo evento, vi sono stati due interventi musicali per anticipare alcuni attimi di ciò che sarebbe stato eseguito in modo integrale al concerto, durante il Convegno ‘La banda oggi’, in diretta Facebook dalla pagina dell’Orchestra e seguito dai media tv e stampa locali, tenuto nel mattino, nel quale si è discusso del ruolo dei fratelli Dottori Nazareno e Giuseppe Scerra, fondatori delle Orchestre di Fiati di Melicucco e Delianuova, per lo sviluppo del sistema bandistico e quello delle Bande per lo sviluppo culturale e sociale del territorio calabrese e non solo, nel quale sono intervenuti addetti ai lavori e autorità istituzionali nazionali e regionali.