La compagnia lametina Teatrop in scena al Museo Archeologico di Reggio Calabria

Anche la compagnia lametina Teatrop è stata inserita nel ricco programma di Museo Fest 2025, la rassegna estiva di eventi di vario genere ideata e promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Già dal mese di giugno e fino al 30 agosto prossimo, le sale del MArRC saranno animate da musica, teatro ed altre iniziative destinate a grandi e piccini. Nei giorni scorsi Teatrop, guidato artisticamente da Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti, ha portato in scena tre lavori molto apprezzati dal pubblico: “Cappuccetto Rosso Kamishibai” “Un Principe Piccolo Piccolo”, “Una merenda da paura”.

Gli artisti lametini saranno nuovamente ospiti del museo il 29 agosto prossimo, sempre nella piazza Paolo Orsi, dove alle 18 sarà rappresentato lo spettacolo “Il Principe Ranocchio”.

Il kamishibai (teatro di carta) ha coinvolto i tanti bambini presenti in una rilettura creativa della celebre fiaba di Cappuccetto Rosso. Il “teatro di carta” ha unito narrazione e illustrazioni, spronando tutti ad una bella partecipazione attiva grazie ad un’esperienza intima e immersiva, che ha riproposto la fiaba tradizionale in uno spazio di ascolto e di immaginazione condivisa.

Per quanto riguarda “Un Principe Piccolo Piccolo”, il pubblico è stato guidato in una sorta di viaggio teatrale tra pianeti e personaggi fantastici che hanno preso spunto dalla celebre storia del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry: un capolavoro di saggezza senza tempo che fa riflettere le generazioni di ieri e di oggi. Significativa partecipazione anche per la pièce “Una merenda da paura”, un laboratorio-spettacolo sull’alimentazione che ha coinvolto tutti, adulti e bambini, protagonisti di un’esperienza educativa e interattiva, tra gioco, costumi e teatro.

Spettacoli diversi, occasioni importanti per sorridere, stare insieme e meditare sulle abitudini, i sentimenti, le contraddizioni della nostra quotidianità. Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sul programma estivo di eventi pensato per il MArRC ha dichiarato: “Il Museo vuole essere un luogo vivo, aperto al territorio, in cui la conoscenza del passato dialoga costantemente con il presente. Durante la stagione estiva sarà proposta una variegata offerta di iniziative: concerti, incontri con autori, rassegne tematiche, conferenze e laboratori teatrali pensati per coinvolgere diversi target di spettatori, in un’ottica di accessibilità e pluralità. Grazie a queste iniziative, il Museo rafforza la propria vocazione di istituzione culturale aperta al territorio e sensibile alle dinamiche contemporanee”.

Soddisfatti i direttori artistici Bonaccurso e Belometti che continuano a portare in tutta Italia il teatro per ragazzi, spettacoli che rivisitano le antiche fiabe o che prendono spunto dalla nostra era moderna per offrire momenti di dialogo tra i diversi componenti delle famiglie. “Ben felici di far parte del programma di eventi di Museo Fest 2025 – asseriscono i due direttori artistici – abbiamo potuto constatare che le nostre proposte sono state molto apprezzate, dunque, saremo ben lieti di ritornare il 29 agosto prossimo con lo spettacolo Il Principe Ranocchio, a cui naturalmente sono invitati i bambini con le loro mamme e i loro papà”.

Appuntamento, dunque, al 29 agosto alle ore 18 in Piazza Paolo Orsi con “Il Principe Ranocchio” a cura della Compagnia Teatrop: si tratterà, anche in questo caso di uno spettacolo interattivo con annesso laboratorio creativo, ispirato alla fiaba. Chi volesse partecipare all’attività laboratoriale può già prenotarsi contattando gli uffici del Museo.