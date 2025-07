EXIT – Deviazioni in arte e musica, Geoff Westley in concerto con Piano Solo al Castello Ducale di Corigliano-Rossano

Sarà Geoff Westley il protagonista dell’appuntamento di EXIT – Deviazioni in arte e musica in programma martedì 23 luglio alle ore 21:30 al Castello Ducale di Corigliano-Rossano (CS). Lo spettacolo rientra nella programmazione del Festival ideato e prodotto da Piano B.

Westley presenterà Piano Solo, un concerto costruito su musiche originali nate da improvvisazioni e sviluppate in anni di ricerca e lavoro. Il repertorio comprende brani tratti dai suoi primi album e composizioni elaborate per altri progetti, tra cui la rilettura musicale delle Favole al telefono di Gianni Rodari, ideato per la performance con Peppe Servillo. La forma è aperta, tra passaggi rapsodici, omaggi stilistici e strutture classiche – notturni, romanze, passacaglie – che restituiscono il metodo di un autore abituato a muoversi con naturalezza tra la scrittura accademica e la libertà dell’estemporaneità.

Ad affiancarlo, per buona parte dello spettacolo, due ospiti speciali: il fisarmonicista e compositore Salvatore Cauteruccio e il polistrumentista Sasà Calabrese. Con Geoff Westley condividono un’amicizia di lunga data, iniziata dieci anni fa e proseguita con numerose collaborazioni. La loro presenza sarà la componente più libera, confidenziale e informale del concerto, che nasce dalla profonda stima reciproca fra i tre artisti e da una straordinaria e istintiva comprensione musicale.

Al pianoforte, Westley racconta una storia personale e professionale lunga oltre cinquant’anni. Diplomato in flauto, pianoforte e composizione al Royal College of Music di Londra, si è formato accanto a maestri del repertorio sinfonico, per poi iniziare a suonare nei locali di Soho durante gli anni degli studi, entrando in contatto con il mondo del cabaret, del teatro musicale e della canzone dal vivo. A 23 anni già dirigeva musical come Jesus Christ Superstar, per poi essere chiamato a lavorare con i Bee Gees, per i quali ha curato la direzione musicale in tutti i tour mondiali per sette anni consecutivi.

La sua attività si è poi ampliata in molte direzioni: arrangiatore e tastierista per artisti come Phil Collins, Peter Gabriel, Andrew Lloyd Webber, Vangelis, Henry Mancini, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlisch. Ha partecipato alla realizzazione di colonne sonore, tra cui quella di The Spy Who Loved Me della saga di James Bond, e in un altro capitolo della serie, Octopussy, è apparso anche in una scena alla guida di una mongolfiera che però non era affatto un vezzo cinematografico: per molti anni, Westley ha partecipato infatti a campionati europei e mondiali di mongolfiera.