Il 10 agosto il talento di Ida Altrove 4rtet a San Sisto dei Valdesi (Cs)

Piazze sempre piene e serate animate da spettacoli in cui la musica si lascia liberamente contaminare. Questa è la diciannovesima edizione del Festival Internazionale della Fisarmonica che, proseguendo nel suo cartellone, il 10 agosto prossimo propone il talento di Ida Altrove 4rtet con lo spettacolo Musica italiana e d'oltreoceano in chiave jazz e R&B. Il gruppo si esibirà alle 21.00, in Largo Caracciolo, all'interno della X edizione della Notte bianca di San Sisto dei Valdesi. Nel repertorio proposto da Ida Altrove ci sono le canzoni tratte dal suo primo lavoro discografico 'Sinceramente' e quelli appartenenti al nuovo progetto che vede il suo punto d'inizio con il singolo 'Ragazza a modo', con il featuring di Fabrizio Bosso, pubblicato nel 2023 e distribuito da Sony Music. Intorno alla sua produzione inedita, girano brani appartenenti alla musica italiana e internazionale proposti in chiave Jazz, R&B o arrangiati per loop station e pad elettronico. Oltre alla voce di Ida, preziosi elementi del quartetto sono Giuseppe Santelli al piano e synth, Alessio Iorio al basso elettrico e Simone Ritacca alla batteria.

Il Festival Internazionale della Fisarmonica, voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gregorio Iannotta, si conferma riferimento di successo popolare di accoglienza. Con la direzione artistica del M° Pietro Pardino, avrà altre date e ancora artisti, come previsto dal cartellone, con spettacoli completamente gratuiti. Il 29 agosto si esibiranno infatti Paolo Presta & Federica Greco in “A sta frinesta” – Canti della tradizione orale calabrese, in Duo fisarmonica diatonica – tamburello/voce. L’appuntamento è per le 21.30 sul sagrato della chiesa del Carmelo, nella frazione Gesuiti di San Vincenzo La Costa. Poi, domenica 8 settembre, con inizio alle 19 e sempre a San Vincenzo, la grande serata di chiusura con il concerto dell’Orchestra Giovanile dell’Associazione culturale Polimnia, diretta dal M° Mattia Salemme in “Bach incontra Piazzolla” con, al bayan, Pietro Pardino.