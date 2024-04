Scalea si prepara all’Onda Alta di Dargen D’Amico: il 2 agosto live al Laos Fest

Laos Fest, il festival musicale che unisce la passione per la musica dal vivo con la scoperta del centro storico di Scalea e della Riviera dei Cedri, annuncia la presenza di Dargen D’Amico come headliner dell’edizione di quest’anno.

Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Onda Alta” e l’annuncio del tour in autunno nei teatri, Dargen D’Amico prosegue il suo percorso artistico con un tour estivo che lo porterà nei principali festival italiani. Il 2 agosto, sarà la volta del Laos Fest a Scalea, dove si esibirà con la sua band al completo, composta da Giacomo Ruggeri, Marilena Montarone, Tommaso Ruggeri e il polistrumentista Diego Maggi, garantendo un’esperienza live coinvolgente con una performance carica di energia e talento.

Il tour estivo di Dargen D’Amico è un’occasione unica per immergersi nell’universo musicale del cantautore milanese e scoprire il suo ultimo progetto discografico uscito il 2 febbraio per Island Records. L’album “CIAO AMERICA” è uno spaccato di questi giorni, una fotografia del mondo attuale, fatto di poche certezze, molti dubbi e contraddizioni dolorose. Il progetto è figlio del lavoro creativo che da sempre spinge Dargen d’Amico a scrivere parole sulla musica, nel tentativo di dare un ordine al vortice di pensieri della mente umana, affrontando spesso anche temi di attualità ma sempre con piglio ironico e riflessivo.

È uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea, con undici album all’attivo che hanno segnato un punto di svolta nell’hip hop italiano. Il suo stile unico, caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra le parole, ha conquistato il cuore di un vasto pubblico e ha influenzato generazioni di artisti.

L’8ª edizione del Laos Fest si svolgerà l’1 e 2 agosto nel centro storico di Scalea, ai piedi del Palazzo dei Principi Spinelli. La manifestazione, nata nel 2003, ha ospitato negli anni artisti emergenti e nomi del panorama italiano indipendente, offrendo al pubblico un’esperienza unica che va oltre i concerti, mirando alla scoperta e alla valorizzazione del centro storico con il patrocinio del comune di Scalea.

Dargen D’Amico non sarà solo in questa edizione del Laos Fest, nei prossimi giorni saranno previsti altri annunci che arricchiranno il cartellone, alla scoperta delle nuove voci del panorama indipendente. Il Laos Fest è l’occasione per vivere due giorni all’insegna della musica di qualità e della bellezza della Riviera dei Cedri.

“Dove si balla?” Sicuramente al Laos Fest!

Info e biglietti: https://laosfest.it

Ufficio Stampa Laos Fest: press@laosfest.it

Social Laos Fest:

https://www.facebook.com/laosfest

https://www.instagram.com/laosfest

Social Dargen D’amico

https://www.facebook.com/dargendamico

https://www.instagram.com/dargendamico