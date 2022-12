Cassano allo Ionio (Cs), sale l’attesa per Ornella Muti e Pino Quartullo al Teatro Comunale con “Mia moglie Penelope”

Organizzata dall’amministrazione comunale, assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Elisa Fasanella, andrà in scena domenica 11 Dicembre 2022, alle ore 20:30, al “Teatro Comunale” di Cassano allo Ionio l’opera teatrale “Mia moglie Penelope” con Ornella Muti e Pino Quartullo.

La regina di Itaca ideata da Omero è stata rivisitata nell’originalissima pièce di Pino Quartullo ‘Mia moglie Penelope’ liberamente tratta dal romanzo ‘Itaca per sempre’ di Luigi Malerba, con adattamento di Margherita Gina Romaniello. La Trama: Ulisse torna ad Itaca dopo vent’anni di guerra a Troia e avventure per mare. Trova la sua reggia invasa dai Proci e decide di non farsi riconoscere per compiere la sua vendetta. Solo Telemaco suo figlio e la sua nutrice ne saranno al corrente. E la sua amata moglie Penelope? Davvero Ulisse pensa che un mucchio di stracci ed un trucco puerile possano ingannare il cuore e gli occhi di una donna? Lei sa, ma finge di non sapere, lui non sa e si comporta convinto che solo lui possa sapere. Nella versione del grande Malerba, Penelope non è poi cosi mite e ingenua da perdonarlo per averle mentito, per averle nascosto di essere suo marito. Mentre Ulisse trucida i Proci, Penelope cuoce a puntino Ulisse, si vendicherà ben bene di lui. Fino al sorprendente epilogo. Un testo divertente, una partita a due fra un uomo ed una donna che sovvertono gli stereotipi del mito e confermano che anche le coppie più celebri non si sottraggono alle ripicche ed alle rivendicazioni di una moglie rispetto a suo marito. La musiche dal vivo (Arpa Birmana, Sitár, Dudúk, Tromba Tibetana) sono di Oscar Bonelli. La regia è firmata da Pino Quartullo. Nei giorni scorsi, la giunta comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, aveva accolto la proposta teatrale presentata da Giuseppe Quartullo, in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante di “La Città degli Artisti-ETS” iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con sede legale a Roma, finalizzata alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Mia Moglie Penelope” tratto dal romanzo “Itaca Per Sempre” di Luigi Malerba, impegnando con atto di indirizzo, i competenti uffici dell’ente a mettere in atto le procedure conseguenziali per la realizzazione dello spettacolo.