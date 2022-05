Omaggio a Beethoven al Teatro Rendano di Cosenza: è già Sold Out

Sabato 14 maggio, presso il ridotto del Teatro A. Rendano di Cosenza, l’associazione culturale Cosenza Autentica, in collaborazione con la Società Innovative Multiservice, promuoverà il concerto “Omaggio alla grande musica di Ludwig Van Beethoven”.

L’Orchestra Sinfonica di Cosenza composta da 35 professori d’orchestra, sarà diretta dal M° Grigor Palikarov, Direttore della Pazardhzik Symphony Orchestra – Bulgaria; al pianoforte il solista, nonché Direttore Artistico dell’intera produzione, il M° Alessandro Marano, docente presso il Conservatorio di Vibo Valentia, Presidente dell’Associazione Culturale e Musicale Amici del Pianoforte “Franz Liszt” e Direttore Artistico del Festival Pianistico Internazionale “Franz Liszt”. Il programma di sala prevede la riproduzione della Sinfonia n. 1 op. 21 in Do maggiore e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 op. 73 “Imperatore”.