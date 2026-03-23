Il 26 marzo a Lamezia Terme rivivrà il mito di Amy Winehouse

Il prossimo giovedì 26 marzo 2026, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme ospiterà un appuntamento di straordinario valore artistico e sociale con la messa in scena di “Amy Winehouse: L’amore è un gioco a perdere”, uno spettacolo che promette di scuotere nel profondo la sensibilità del pubblico calabrese. L’evento è inserito nella programmazione del “VacaFest 2026, manifestazione che sta ridefinendo i confini della proposta culturale nel territorio grazie alla lungimiranza dell’associazione “I Vacantusi” e alla direzione artistica di Nico Morelli ed Ercole Palmieri.

Lo spettacolo, scritto e interpretato da una magistrale Melania Giglio, interprete di rara intensità vocale e scenica, e diretto dal sapiente tocco di Daniele Salvo, si addentra nelle pieghe più intime della vita della Winehouse, restituendo dignità alla donna oltre l’icona e trasformando il suo dolore in un’opera d’arte vibrante e necessaria. L’importanza dell’iniziativa risiede proprio nella sua capacità di parlare alle nuove generazioni e agli appassionati di musica attraverso un linguaggio teatrale moderno e coinvolgente, supportato dalla presenza sul palco dei polistrumentisti Marco Imparato e Lorenzo Patella che ricreano dal vivo l’atmosfera magica e fumosa dei club soul di Camden Town.

La qualità della produzione, firmata Bis Tremila di Marioletta Bideri, si avvale inoltre di scenografie e costumi di altissimo livello curati da Fabiana Di Marco e Daniele Gelsi, rendendo l’esperienza immersiva e curata in ogni minimo dettaglio estetico.

Il festival, attraverso la scelta di opere di questo calibro, conferma la propria missione di voler portare a Lamezia produzioni di respiro nazionale che sappiano coniugare l’alto valore tecnico con tematiche umane universali, trasformando il teatro in un luogo di riflessione collettiva e non solo di svago.

“Vacantiandu Fest” – Progetto realizzato con il supporto MIC – Direzione Generale Spettacolo. “Teatri della Magna Grecia” finanziato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” della Regione Calabria – Settore Cultura