Anteprima nazionale a Catanzaro di “Viso di Primavera”, performance di Domenico Dara e Peppe Fonte

È in cartellone per la sera del 24 aprile al Teatro Comunale di Catanzaro l’anteprima nazionale di “Viso di Primavera”, performance di testi e partiture dello scrittore Domenico Dara e del cantautore Peppe Fonte, impegnati in un serrato scambio emozionale su vita e morte di Cesare Pavese e Piero Ciampi: due grandi della cultura italiana che mai si incontrarono, eppure accomunati dalla tragica fine autoimposta e dal disagio esistenziale, sia pure vissuto in modalità molto differenti: più umbratile e trattenuta quella del poeta piemontese, più estroversa ma egualmente fragile quella del musicista toscano.

Viso di primavera. Cesare Pavese e Piero Ciampi interpretati da Domenico Dara e Peppe Fonte, una produzione del Teatro di Calabria “Aroldo Tieri” per la direzione artistica e la regia di Francesco Mazza, prende titolo da un famoso verso del 1950 di Pavese messo in musica, molti anni dopo, da Ciampi, in un dialogo a distanza che rivive sul palco per le interposte interpretazioni di Dara, che di recente ha curato per Feltrinelli l’antologia di aforismi pavesiani “Tutto è già accaduto”, e di Fonte, impegnato in sei canzoni di Ciampi, che molto ha frequentato Catanzaro e la Calabria.

L’anteprima catanzarese è la prima tappa di un programma che ambisce a una diffusione nazionale, con repliche immesse in circuiti extra regionali in virtù dei protagonisti e delle tematiche affrontate, capaci di proporre riflessioni su temi universali da parte di una Calabria forse inaspettata. La messa in scena giunge a compimento di un’intensa annata del Teatro di Calabria, impegnato a indagare, su diversi fronti e con approcci differenti, il tema del disagio sociale, soprattutto giovanile.

Lo spettacolo di venerdì 24 al Teatro Comunale, con inizio alle ore 21, patrocinato dal Comune di Catanzaro, è evento di beneficienza a favore del Centro di Solidarietà Calabrese: l’intero incasso della serata, con la sola esclusione delle spese, sarà devoluto all’istituzione diretta da Isolina Mantelli. Un motivo in più per una partecipazione consapevole e solidale che si attende convinta e compatta.

I biglietti, dal costo unico di 12 euro, sono già in vendita al botteghino del Teatro Comunale e on line.