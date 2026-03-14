Il 16 marzo a Caraffa di Catanzaro “Le ceneri del suono – Omaggio jazz a Pier Paolo Pasolini”

Dopo il successo del primo appuntamento con Mariella Nava, prosegue “Consonanze – Dialoghi Musicali”, la rassegna parte del programma culturale “Consonanze”, con la direzione artistica del Maestro Valeriano Chiaravalle, affiancato nella co-direzione dal pianista e compositore Egidio Ventura.

Promossa da Entopan, think-tank internazionale sui temi dello sviluppo – in collaborazione con Harmonic Innovation Group – il ciclo di appuntamenti si inserisce nella traiettoria delineata dal Gruppo in oltre venticinque anni, con l’obiettivo di porre la Cultura come pilastro centrale dell’Innovazione Armonica, paradigma, teorizzato dal fondatore Francesco Cicione, che integra tecnologia e umanesimo per un progresso etico e sostenibile.

Lunedì 16 marzo 2026 negli spazi di Entopan a Caraffa di Catanzaro va in scena “Le ceneri del suono – Omaggio jazz a Pier Paolo Pasolini”. Lo spettacolo vuole condurre lo spettatore in un viaggio musicale e poetico attraverso le opere dello scrittore, toccando i temi che ne hanno segnato tutta la vita. In questa edizione speciale del format, l’attore Fausto Romano leggerà brani tratti dalle opere pasoliniane e il pianista Francesco Miniaci eseguirà brani originali e temi di compositori come Petrucciani, Morricone, Legrand, Beatles, lasciando spazio all’improvvisazione musicale, in una conversazione a due voci, tra parole e musica.

L’iniziativa riconosce nella musica un linguaggio generativo, capace di costruire senso condiviso, ricongiungendo memoria e futuro e valorizzando comunità e territorio. “Consonanze – Dialoghi Musicali” mira a creare una comunità attiva di musicisti e produttori intorno al grande auditorium che sorgerà all’interno dell’Harmonic Innovation Hub “Pitagora” di Catanzaro. Dopo il primo ciclo di incontri ospitati all’interno della sede di Entopan, Consonanze si trasferirà nell’Auditorium dell’Harmonic Innovation Hub, attualmente in via di completamento. Anche in ambito musicale, l’Hub si configurerà come una delle infrastrutture più importanti e complete a livello internazionale, con un palinsesto di spettacoli che, sotto la Direzione Artistica del Maestro Valeriano Chiaravalle, coinvolgerà artisti e orchestre dal vivo di altissimo livello. L’Auditorium dell’Hub, posto fisicamente e simbolicamente al centro del campus, potrà contare su oltre 400 posti a sedere e sarà dotato delle più avanzate tecnologie in campo acustico e visivo, candidandosi a diventare un riferimento internazionale non solo per eventi e performance, ma anche come studio di registrazione all’avanguardia, con la più grande sala prove e di registrazione del Mediterraneo. Qui prenderanno forma e vita concerti, spettacoli teatrali, produzioni musicali che intrecceranno i linguaggi più diversi per far dialogare musica, arti performative e avanguardia tecnologica.

I prossimi incontri, a cadenza mensile, vedranno sul palco Luca Scarpa, Riccardo Zangirolami, Geoff Westley, Adriano Pennino, Maurizio Fabrizio, Clemente Ferrari, Enzo Campagnoli ed Egidio Ventura. Una puntata speciale concluderà il primo ciclo e vedrà come protagonista Valeriano Chiaravalle.