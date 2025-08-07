“L’Amore Vive”: emozione e partecipazione a Girifalco per l’opera rock sulla Passione di Gesù

Grande successo per “L’Amore Vive”, l’opera rock sulla Passione di Gesù andata in scena lo scorso 6 agosto presso il suggestivo Piazzale della Chiesetta dell’Annunciata a Girifalco. Un dramma musicale che ha saputo raccontare, con un linguaggio moderno e coinvolgente, la forza dell’amore cristiano, capace di vincere ogni dolore e ogni tenebra. Promosso dalla Parrocchia Santa Maria delle Nevi e dal Comune di Girifalco, in collaborazione con la Pro loco di Girifalco, lo spettacolo ha visto la regia di Salvatore Delogu, affiancato da Carlo Sergi e Roberta Migliazza, che hanno curato ogni dettaglio per dar vita a un evento intenso, carico di emozione e partecipazione. Protagonisti assoluti della serata sono stati i giovani: un gruppo affiatato, appassionato e determinato, che ha saputo fondere arte, fede e spirito di comunità in un’esibizione che ha commosso il pubblico. “L’Amore Vive” non è stato solo un musical, ma una vera testimonianza di come l’arte possa diventare strumento di comunione, crescita personale e collettiva, capace di far riflettere e avvicinare. Nato con l’intento di raccontare l’amore alla base della fede cristiana e dei rapporti umani, il progetto ha evidenziato l’enorme potenziale di questi giovani, capaci di fare squadra, condividere talenti e costruire bellezza al servizio di un messaggio universale. Di fronte a un pubblico numeroso e profondamente coinvolto, il Parroco e i rappresentanti dell’amministrazione comunale hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineandone il valore non solo spirituale ma anche culturale e sociale per il territorio. Un appuntamento che resterà nel cuore di chi c’era e che conferma, ancora una volta, che l’amore vive davvero quando viene condiviso. Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno reso possibile l’evento: Geometra Felice Tolone, Mlm srl, Marinaro Srl, il service audio-luci, Girifalco TV, Santa Lamantea, Iris Migliazza, Impresa Boschiva Passafaro, e a tutto lo staff, composto da: (in ordine di apparizione) Rossella Cristofaro, Erika Mungo, Roberta Migliazza, Sonia Iannaccari, Francesca Viscomi, Rossella Graziano, Carlo Sergi, Antonio Palaia, Rocco Leonardo Mascaro, Salvatore Delogu, Antonio Migliaccio, Maurizio Graziano, Vincenzo Antonio Facciolo, Marco Sestito, Salvatore Ziparo, Salvatore Proganò, Salvatore Passafaro, Simone Bubba, Antonio Stranieri, Davide Marra, Marisa Stranieri, Giuseppe Stranieri, Carolina Defilippo, Isabella Vitaliano, Leonardo e Alice Sestito, Ambra e Alex Tolone, Serena e Mariapia Lemma, Laura Tolone, Margot Migliazza, Michele, Francesco, Davide, Nicolò e Miriam Defilippo, Giuseppe Alessandro Chiera, Fabio Randò, Rocco Stranieri, Vanessa Palleria, Maria Rosa Scicchitano.