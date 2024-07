“Jazz Today”, rassegna musicale in crescendo: l’11 luglio ospite a Lamezia Terme il pianista calabrese Francesco Miniaci

Dopo il grande successo del concerto di Egidio Ventura Latin 4tet del 5 luglio, dove la partecipazione del pubblico è stata “bellica”, la rassegna “Jazz Today”, sta rappresentando una cornice musicale entro la quale troviamo una programmazione artistica interessante, essendo presenti in cartellone musicisti di grande spessore artistico. Giovedì 11 luglio alle ore 22 ci sarà il concerto jazz del pianista catanzarese Francsco Miniaci, che si esibirà in formazione Trio, Francesco Miniaci al pianoforte, Andrea Brissa al contrabbasso e Maurizio Mirabelli alla batteria., presso il Locale Vecchio mattatoio a Lamezia Terme, in Corso Numistrano. Il repertorio verterà su composizioni di celebri colonne sonore rivisitati in chiave jazzistica. Arrangiamenti firmati dallo stesso Miniaci, il progetto nasce nel 2023 e ha riscosso lusinghieri giudizi di pubblico e di critica nella regione ma anche oltre i confini della Calabria. Francesco Miniaci Pianista calabrese, Diplomato in Pianoforte Classico e in Pianoforte Jazz rispettivamente presso il Conservatorio F. Torrefranca di Vibo Valentia e il Conservatorio Corelli di Messina. Ha al suo attivo circa 100 Concerti in Italia e in vari Paesi Italiani e Stranieri. Ha partecipato ai Workshop tenuti da Kenny Barron, John Hicks, Roscoe Mitchell, Uri Caine, Jerry Bergonzi, Bob Mintzer, George Cables, Francesco Cafiso. Ha registrato due lavori discografici a suo nome, un disco in Piano Solo dedicato alla figura di Thelonious Monk con l’etichetta discografica pugliese Dodici Lune in uscita Febbraio 2021, e un disco “Francesco Miniaci Quintet” titolato Virgilius. Per conto di Radio Rai, ha registrato con la CJO feat Francesco Cafiso in occasione del Mediterraneo Festival nel luglio 2020 e nel marzo 2021 al fianco di Javier Girotto. E’ autore di due testi sulla tecnica per Pianoforte con la casa editrice Utterson S.R.L (2020). Ha suonato e collaborato con musicisti della scena jazzistica nazionale: Francesco Cafiso, Simona Molinari, Piero Cusato, Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Javier Girotto e tanti altri. Svolge intensa attività didattica presso Enti statali e privati.

Appuntamento quindi presso il locale Vecchio Mattatoio di Lamezia Terme, giorno 11 luglio alle ore 22. E’ gradita la prenotazione.