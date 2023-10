XX Festival d’autunno, ultimi biglietti disponibili per questa sera al Teatro Politeama con gli acrobati, musicisti e attori canadesi del Machine de cirque show

Sono rimasti pochi biglietti per assistere allo spettacolo Machine de cirque show, questa sera al Teatro Politeama. Unica data in Calabria, in esclusiva per il sud Italia, la compagnia canadese Machine de cirque proporrà per il XX Festival d’autunno, uno spettacolo unico, una grandiosa produzione internazionale di physical theatre, che ha fatto centro fin dal suo debutto, accolto con entusiasmo sia da parte del pubblico che della critica, con oltre 600 repliche in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e in molti Paesi europei.

In scena Guillaume Larouche, Amit Krolizki, Michel Trudeau, Matthes Speidel e Dominique Bouchard insieme a Frédéric Labrasseur – anche autore delle musiche originali dello spettacolo e co-fondatore dei Machine de cirque -, combinano abilità fisiche, umorismo e narrazione, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente ed emozionante, con il racconto di cinque uomini rimasti soli sulla Terra dopo l’Apocalisse e dei loro sforzi per sopravvivere e adattarsi alla nuova vita. Sono aiutati in questo difficile compito da una macchina incredibile, tuttavia sono particolarmente inclini a infilarsi in situazioni pericolose e a fantasticare soluzioni inquietanti. Nel corso delle loro avventure appaiono bizzarri, nostalgici, molto comici: stupiscono il pubblico maneggiando in modo insolito e sapiente vari oggetti di scena come la bascula, le clave da giocoliere, una batteria e perfino degli asciugamani e mostrando come sia possibile stare al mondo senza donne o computer! Offrono anima e corpo per divertire e commuovere la platea, e grazie a quella leggerezza che nasce solo da un’elevatissima professionalità, danno vita a uno spettacolo energico, audace e intessuto di poesia.