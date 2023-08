XX Festival d’autunno, Gianmarco Carroccia travolge il pubblico di Soverato

È difficile trovare parole che possano descrivere le emozioni che ieri sera l’arena del Teatro Comunale di Soverato ha regalato al pubblico presente grazie a Gianmarco Carroccia. Secondo appuntamento della ventesima edizione del Festival d’autunno – partita come si suole dire con il “botto”, con il concerto di Loredana Bertè -, il concerto di Carroccia ha proposto al numeroso pubblico soveratese i più grandi successi di Lucio Battisti, nell’ottantesimo anno della sua nascita.

Il pregio di Gianmarco Carroccia è quello di offrire ai suoi spettatori le stesse atmosfere e una presentazione dei brani pressoché identica, anche nelle tonalità originali, a quella di Lucio Battisti, grazie anche a una incredibile somiglianza fisica oltre che vocale. Con la benedizione di Mogol – Giulio Rapetti, co-autore di gran parte dei testi di Battisti -, Carroccia fa così rivivere le atmosfere di quei brani che tutti conoscono e che hanno fatto da colonna sonora agli amori giovanili, e non solo, come ricordato proprio oggi da Beppe Severgnini sulle colonne del Corriere della Sera in un suo omaggio all’autore di “Mi ritorni in mente”.

Così è stato anche ieri sera con una scaletta che andava da “Emozioni”, che dava il titolo allo spettacolo, a “I giardini di marzo”, “Dieci ragazze”, “Acqua azzurra acqua chiara”, “Un’avventura”, “Una donna per amico”, “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”, Carroccia ha saputo coinvolgere il pubblico che si è lasciato andare in canti a squarciagola, con un continuo dialogo, scherzoso, giocando molto sulla conoscenza a menadito da parte di tutti dei testi, letteralmente e puntualmente anticipati dai presenti. Il cantautore ha pure lasciato in più occasioni che fossero loro a cantare al posto suo, facendosi travolgere a sua volta dall’immenso affetto nei confronti di Battisti che è anche suo, forte della stessa semplicità.