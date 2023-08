Stasera Joe Bastianich sul palco di Catanzaro

Un’esplosione di emozioni e applausi ha segnato la straordinaria serata di ieri all’Arena del Porto di Catanzaro, dove il cantautore Sergio Cammariere ha regalato al pubblico un concerto raffinato e indimenticabile.

Le note avvolgenti di Cammariere hanno riempito l’arena, catturando gli spettatori e trasportandoli in un viaggio emozionale senza confini. L’entusiasmo palpabile nel pubblico ha dato prova di come la perfetta fusione tra cultura e turismo possa creare un’esperienza straordinaria, capace di lasciare un’impronta indelebile nei cuori di tutti i presenti.

Gli assessori al Turismo, Antonio Borelli, e alla Cultura, Donatella Monteverdi, mettono in luce il grande successo della serata di ieri, la quale rientra nel cartellone estivo “Vento d’Estate” e in particolare nella cornice degli eventi “Porto a Sud”, progetto che ha goduto del contributo decisivo della Fondazione “Carical”.

Il programma estivo, in ogni sua espressione, sta dimostrando come sia possibile coinvolgere persone di ogni età e con sensibilità diverse attraverso appuntamenti diversi, inclusivi e variegati. Basti pensare al Festival degli Aquiloni, alle presentazioni dei libri, agli eventi per San Vitaliano e tanti altri ancora.

Questa sera invece la città di Catanzaro è pronta a vibrare ancora una volta al ritmo travolgente della musica, con l’evento in programma alle ore 22.00 presso l’Arena del Porto: “Joe Bastianich e la Terza Classe”. Un’esperienza sonora unica, un mix esplosivo di talento e passione.

Domani, sempre alle ore 22.00 , gran finale con l’Orchestraccia.

Il programma di “Porto a Sud” e “Sapore di mare”:

DOMENICA 13 AGOSTO

Dove: Area Porto

Dalle 19.30 – Sapore di Mare

Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta

Fiera enogastronomica espositori

Ore 22.00 – Porto a Sud: Concerto di Joe Bastianich e la terza classe (gratuito)

LUNEDI 14 AGOSTO

Dove: Area Porto

Dalle 19.30 – Sapore di Mare

Fiera enogastronomica espositori

Serata degustazione

Dalle 22.00 – Porto a Sud: Concerto di Orchestraccia (gratuito)