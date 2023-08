Sapore di mare, stasera il concerto di Sergio Cammeriere a Catanzaro Lido

Pubblico delle grandi occasioni per il concerto di Mario Venuti ieri sera a Sapore di mare a Catanzaro. L’area del porto ha accolto il cantautore catanese con il suo vestito migliore, ritrovandosi festosa sotto il palco allestito all’interno del Villaggio di Sapore di mare, per intonare i maggiori successi di Venuti e le sue ultime hit radiofoniche. Parliamo di “Mai come ieri”, “Crudele”, “Caduto dalle stelle”, “È stato un attimo”, oltre alla celebre “Veramente” e all’ultimo successo “Napoli – Bahia”.

Questa sera Sapore di mare prosegue con l’atteso concerto di Sergio Cammariere, inserito nella rassegna Porto a Sud. Affiancato dalla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco – Daniele Tittarelli al sax soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria -, Cammeriere ripercorrerà la sua carriera partendo dai suoi successi – a partire da “Tutto quello che un uomo”, che lo fece esplodere al Sanremo 2003, aggiudicandosi il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione”, passando per “Tempo perduto”, “Cantautore piccolino” e “Dalla pace dal mare lontano” – fino ad arrivare ai brani del suo nuovo disco “Una sola giornata”, uscito lo scorso aprile, e che dà il titolo al suo nuovo tour.

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini, che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Oltre ai suoi brani più amati, trovano spazio anche le sue ultime creazioni raccolte nell’album “La fine di tutti i guai” (2019) e tante altre nuove musiche, per arrivare ai brani dell’ultimo disco.

Per quanto riguarda l’aspetto gastronomico, per oggi è prevista la prima delle due serate di Degustazione, proposta dagli espositori della Fiera enogastronomica, ma ci sarà anche un apposito stand per la preparazione di panini con salsiccia, patate e peperoni.