“Terzo Tempo”, a Radio Ciroma parte il programma sul rugby. Ospiti l’ex nazionale U20 Ruffolo ed Enzo Paolini

Partirà da martedì 17 marzo alle 18,30, sulle storiche frequenze di Radio Ciroma, Terzo Tempo, programma tutto dedicato al rugby.

Alla guida della trasmissione due giovani leve del Rugby Cosenza: Antonio Alberti (U18) e Matteo De Prezii (U16).

“Dopo la storica ed entusiasmante vittoria dell’Italia sull’Inghilterra e il crescente numero di appassionati alla palla ovale, abbiamo pensato di dedicare una striscia di mezz’ora sul mondo del rugby. Qui in Calabria vantiamo una grande tradizione e vorremmo che il nostro entusiasmo e la nostra passione per questo sport cresca anche tra i nostri coetanei”, dicono i due conduttori.

Il martedì Terzo Tempo arricchirà il palinsesto della radio comunitaria e che va in onda sulle frequenze 105.7 FM: “cominciamo martedì con l’intervista in esclusiva a Francesco Ruffolo, giocatore delle Zebre Parma ed ex nazionale U20 e con Enzo Paolini, storica figura del rugby per la nostra città. Perseguiremo, poi, nelle prossime puntate con ospiti e analisi sul mondo della palla ovale”, concludono Alberti e De Prezii.

Appuntamento dunque a martedì 17 marzo alle 18,30 con Terzo Tempo su radio Ciroma!