Oggi esce in digitale e in radio “Respawn”, il nuovo singolo del cantautore e sound designer calabrese Dasp

Oggi esce in digitale e in radio “Respawn”, il nuovo singolo del cantautore e sound designer Dasp. Il brano è un insieme di arrangiamenti incisi su una loop station di cinque tracce che accompagna l’autore anche nei suoi live.

“Respawn” è un inno alla vita, quindi nasce dal desiderio di un ritorno alla normalità e a tutto ciò che la pandemia ha fatto mancare. “Quando il mondo si è fermato – dice l’artista – per superare la monotonia delle giornate è nata la necessità di realizzare nuova musica saltando da uno strumento all’altro e iniziando dalla chitarra, passando al basso per poi arrivare a drum machine e synth. Il titolo del brano nel mondo del gaming significa <<ricominciare>> e quindi proprio come nei videogiochi che hanno fatto trascorrere il tempo a molte persone, la voglia di ricominciare, di vivere e superare i vari livelli di difficoltà che la vita offre è abbastanza alta”.

Il testo e la musica sono di Domenico Palopoli (Dasp), mentre Mix & Mastering Vladimir Costabile.

Domenico Palopoli alias DASP, è un Cantautore e Sound Designer calabrese, di influenza rock alternativo/indie – ElettroPop – Psychedelic Rock. Nel 2006 fonda insieme ad alcuni amici di vecchia data i Bangie’s Bob con la quale pubblica un Ep “Gli occhi persi nel blu” e un singolo “Coco tu e Chanel”. Parallelamente ai progetti dei Bangie’s Bob decide di dedicarsi alla composizione di colonne sonore. Nell’agosto 2016 intraprende il progetto di sonorizzare immagini significative di film celebri iniziando così un progetto solista. Nell’estate 2017 viene pubblicato il suo primo Ep “In my mind” composto da due brani strumentali tra cui una “Intro” utilizzata in una puntata di Nemo su Rai 2 e due singoli “Dancefloor” e “Moon”. I videoclip dei brani sono autoprodotti dalla Montage Production, produzione indipendente di videomaker di cui fa parte lo stesso Dasp.

Nella primavera del 2018 DASP è arrivato alle finali regionali dell’Arezzo Wave e nell’estate dello stesso anno ha partecipato a una raccolta crowdfunding su Musicraiser raggiungendo l’obiettivo prestabilito. Dopo varie esperienze musicali ha lavorato alla realizzazione del primo album “L’indipendente Italiano” (ascolta disco) con lo scopo di portare alla luce i propri inediti (tutti in lingua italiana). A Febbraio 2019 è uscito il singolo “L’indipendente Italiano” (brano che porta il nome dell’album) e nell’ Aprile 2020 in anteprima su Rockon è uscito il secondo singolo “Vortice” (ascolta singolo) brano che ha anticipato l’intero progetto. L’8 Maggio 2020 nonostante l’emergenza Covid, l’album è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Attualmente, dopo essersi specializzato in Sound Design presso la Numen di Milano ed aver realizzato tracce per installazioni sonore sta lavorando alla realizzazione di un nuovo Ep.