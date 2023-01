Musica, nuovo video della Peppa Marriti Band con il sostegno della Calabria Film Commission

La Peppa Marriti Band nata a Santa Sofia d’Epiro nel 1991 ha come obiettivo la tutela della lingua e cultura Arbëreshë tramite la musica rock. Il nuovo video “Habiane & Dellfine” presente nell’album Ajëret, realizzato con il supporto della Calabria Film Commission, tocca tematiche molto importanti e attuali come la salvaguardia e valorizzazione del territorio calabrese nonché lo sviluppo di un turismo rispettoso e sostenibile. Nel video di Habiane & Dellfine, infatti, il personaggio principale del pescatore interpretato dal bassista della band Demetrio Corino, protegge e difende un bene naturale, storico e artistico di primaria importanza per la nostra regione, la spiaggia dell’Arcomagno a San Nicola Arcella.

La seconda parte delle riprese sono state realizzate presso la punta panoramica di Cirella, una delle location più suggestive della costa tirrenica cosentina.