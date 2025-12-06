“Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po' di attenzione, a distinguerla dal volto” - Alexandre Dumas - “I tre moschettieri”
HomeCelluloideCelluloide CosenzaAll’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” di Castrovillari parte “4½ – Ai margini del...
CelluloideCelluloide Cosenza

All’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” di Castrovillari parte “4½ – Ai margini del cinema”

– Nel primo sabato di dicembre, l’Auditorium dell’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” ha aperto le sue porte a 4½ – Ai margini del cinema”, un progetto destinato a lasciare un segno profondo nella vita di molti ragazzi. Un’avventura culturale e pedagogica sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, parte del Piano nazionale di educazione all’immagine. A rendere l’inizio del progetto ancora più significativo è il riconoscimento appena ottenuto dal polo tecnico del Pollino come istituto formativo d’eccellenza: un FGA pari a 59.97, tra i più alti della Calabria secondo Eduscopio, collocherebbe l’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” tra i migliori tecnici dell’intera regione. Una conferma del lavoro silenzioso e costante svolto negli ultimi anni, un risultato che — come racconta il Dirigente scolastico Raffaele Le Pera — «non rappresenta un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a proseguire. Il nostro compito resta prima di tutto educativo: insegnare ai ragazzi a conoscersi e a rispettare gli altri. Le misurazioni contano, certo, ma ancora di più conta formare cittadini consapevoli». E forse è proprio per questo che l’istituto sceglie di investire sull’immagine, sul linguaggio del cinema, sui margini — geografici, sociali, emotivi — che parlano la stessa lingua dell’adolescenza. Pochi giorni prima dell’avvio del progetto è arrivata la notizia di un finanziamento importante, accolto con entusiasmo da docenti e studenti. Tanto che, già la mattina dell’inaugurazione, un gruppo di ragazzi ha iniziato a lavorare con lo sceneggiatore e regista Alessandro Paschitto alla creazione del soggetto che potrebbe diventare il loro primo cortometraggio. Il “Fermi–Pitagora–Calvosa” non è nuovo ai percorsi creativi: negli anni passati era stato indicato come eccellenza nazionale per il laboratorio teatrale. Oggi, raccogliendo quell’eredità, si spinge oltre. Senza abbandonare il palcoscenico, gli allievi saranno anche dall’altra parte della macchina da presa. “4½ – Ai margini del cinema” prende corpo in tre sezioni, tre tappe di un viaggio che conduce dall’osservazione alla creazione. La prima, Annotazioni, si muove sul piano teorico ma non perde mai il contatto con la vita reale dei ragazzi. «Per imparare a guardare le immagini, dobbiamo partire dal loro sguardo quotidiano: lo smartphone», osserva il professor Francesco Gallo, che coordina il percorso. E così si analizza il modo in cui i video educano, informano, influenzano. A guidare questa riflessione sarà Alessandro De Concini, noto divulgatore ed esperto di metodi di studio, pronto a spiegare come i contenuti digitali si intreccino sempre più con l’apprendimento scolastico. Attorno al progetto, nel frattempo, si raccoglie una rete di collaborazioni preziose: il regista Giacomo Triglia, il formatore CIPS Gianluca Gargano, il Castrovillari Film Festival, e Casimiro Gatto, cultore della cinematografia, che accompagnerà studenti e docenti in un percorso dedicato a mediometraggi e lungometraggi. La seconda sezione, Margini, porta gli studenti nel cuore pulsante del processo creativo. Qui si scrive, si inventa, ci si esercita a interpretare. Sceneggiatura e recitazione diventano strumenti per esplorare sé stessi e il mondo che li circonda. Oltre al pluripremiato drammaturgo napoletano Alessandro Paschitto lavoreranno con gli studenti gli attori Matteo FasanellaMaria Andrea Filpo e Luca Gatta, che entreranno nelle classi come compagni di viaggio. È solo con la terza sezione, Inquadrature, che l’immaginazione prende definitivamente forma. Cinque prodotti audiovisivi — un cortometraggio, un documentario, un videoclip, un animato e un “mezzo videogioco” — rappresentano l’obiettivo finale. Quest’ultimo sarà realizzato con la collaborazione della Scuola Holden di Torino, fondata da Alessandro Baricco, sinonimo di sperimentazione narrativa e innovazione. Il filo rosso che unisce tutte queste attività è la periferia: non solo quella geografica, ma quella più sottile e invisibile in cui spesso abita l’adolescenza. Un luogo di confine, dove si cresce in silenzio, dove si cercano risposte, dove si diventa — senza saperlo — ciò che si sarà per tutta la vita. «Esplorare i margini», dicono gli insegnanti coinvolti, «è il modo migliore per raccontare la fragilità e la forza dei nostri ragazzi». Il progetto non riguarda solo una scuola, ma un intero territorio. Coinvolge infatti due Istituti di Istruzione Superiore, il Fermi–Pitagora–Calvosa e il Nicola Miraglia, abbracciando due regioni — Calabria e Basilicata — e quattro comuni: Castrovillari, Lauria, Rotonda e Viggianello. Sette sedi in totale, tra cui anche una sede carceraria, a testimonianza di una idea di cultura che non esclude e non dimentica nessuno. Si tratta dunque di un percorso che, partendo dai margini, mira a raggiungere il centro della vita dei ragazzi: la loro capacità di vedere, comprendere, creare. Un progetto di cinema, certo, ma soprattutto, un progetto di crescita, e per chi vorrà capire meglio quali sono i passi che ragazzi e formatori percorrono a scuola, sabato 13 dicembre l’IIS “Fermi Pitagora Calvosa” apre le sue porte a tutti nell’ambito del primo giorno di Open Day.

Articolo Precedente“La casa vuota”. A Bisignano un documentario per lo spopolamento del centro storico
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

A Polistena l’evento “Diritto al lavoro e inclusione sociale: tutele e nuove prospettive”, organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme con Marcello Veneziani rivive il mito di Giovambattista Vico

L’Impero delle Ombre

Franco Folino Gallo eletto Presidente nazionale del Sindacato A.C.A.I. Agricoltori Cristiani Autonomi Italiani

La Bim Bum Basket Rende fa visita al Valentino Basket Castellaneta: domenica alle 18:00 si gioca al PalaTifo

Eduscopio 2025: poker di primati per l’Istituto “L. Nostro – L. Repaci” di Villa San Giovanni

Benedetta De Vita nominata Coordinatore Nazionale degli RTD del Polo Digitale PA

“Ho vinto”: Lorenzo Fortuna si racconta in un libro autobiografico: la presentazione il 16 dicembre a Cosenza

Il GOM promuove l’approccio “One health” aderendo al progetto nazionale lanciato dal raggruppamento carabinieri biodiversità e da FADOI

Filandari (VV), arrestati due giovani per il tentato omicidio del figlio di un assessore

Emergenze educative a scuola: sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Istituto comprensivo “Gatti-Manzoni-Augruso” a Lamezia

Cirò (Kr), nuovi loculi cimiteriali a Sant’Agata d’Esaro. Sculco, “Affrontata un’emergenza rimasta irrisolta per anni”

Denatalità, la Regione rafforza la rete pubblica della PMA. Straface: “In programma due nuovi centri di eccellenza a Nord e Sud della Calabria”

Mobilità di Natale a Catanzaro: al via la “Circolare Commercio” dal 6 dicembre (immagine allegata)

Stop ai corsi del Sistema duale, interrogazione di De Cicco in Consiglio regionale

Giornata persone con disabilità, Straface: “Inclusione è una priorità che mette al centro la persona. Prossimo step il voucher di libertà”

Sanità, Giannetta (FI) replica al Pd: “Nessun trionfalismo, ma risultati concreti. Calabria non perderà fondi Pnrr”

Rendano Young & Open 2025: domenica 7 dicembre il “Light Gala Open & Young”, un progetto dedicato alla minoranza arbereshe

SP 169 chiusa, il Sindaco Iacobini protesta: “Situazione inaccettabile per Lauropoli e Sibari”

Camera di commercio di Reggio Calabria: il comparto agrumicolo reggino fa squadra per difendere il prodotto

Lillo Foti a Tris TV: “Reggio e la Reggina possono tornare in alto, con Infantino ci sarebbe l’opportunità”

La Confederazione Pasticceri Italiani (Conpait) sceglie di riunirsi a Falerna: confronto e strategia in attesa del Sigep 2026

Caulonia e Anas a confronto sulla nuova 106: il sindaco Cagliuso chiede lo spostamento del tracciato

Qualità della vita, La Strada: “Reggio agli ultimi posti da trent’anni, serve un’azione politica che rompa con il passato”

Reggio, Commissione Mensa: “Nessun pollo crudo servito. Chiarezza e verifiche smentiscono l’allarme”

ASP Catanzaro: avviati i servizi di Diabetologia e Psicologia nel Poliambulatorio di Taverna

Cerisano Winter: un mese di magia, tradizioni e comunità

Sanità, Pd Calabria: “Digitale e target europei non bastano. L’emergenza-urgenza in Calabria è a terra, Occhiuto cambi rotta”

Nuova guida per la Casa Bianca Group: il Sindaco Iacobini incontra il gruppo imprenditoriale subentrante

Clementine antiviolenza a Lamezia, i fondi raccolti a sostegno delle vittime

Castrolibero celebra l’eccellenza: il Valentini–Majorana guida la graduatoria Eduscopio

Catanzaro, Capellupo: “L’amministrazione comunale approva un aiuto concreto per le edicole con la riduzione del Canone unico patrimoniale”

Al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Africo (RC)

Corigliano-Rossano: il Consorzio punta su ricerca e sinergie per tutelare le clementine

Formalizzato accordo tra i comuni di Locri e Ciminà per la frequenza dei bambini residenti a Ciminà presso l’asilo nido comunale di Locri

La polizia provinciale sequestra 7 cani e 60 gatti a Corigliano-Rossano

Frodi bancarie: il Codacons ottiene rimborso e lancia un monito alle banche

Derby Metropolitano: Scortica e la Dierre pronti alla sfida contro Gioia Tauro

In anticipo sui tempi contrattuali si avvia alla conclusione il cantiere della Limina con la rimozione del semaforo presente nella galleria “Torbido” della SS.682...

A1 femminile pallanuoto, big match a Campagnano: la Smile Cosenza sfida l’Ekipe Orizzonte Catania

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: il presidente Laganà chiama a raccolta i tifosi

Forestali, la Corte d’Appello dà torto a Calabria Verde: “Sì ai rimborsi chilometrici, illegittimi i tagli forfettari”

Incendio in abitazione a Castrovillari (CS): gravemente ustionato un 35enne

Rendiconto sociale Inps, Falcomatà: “Una buona abitudine di condivisione e discussione sui dati. Spunti utili per il decisore politico”

MusicAMA Calabria, con David Larible a Lamezia Terme le risate diventano emozione

Serie C, le squadre calabresi in corsa per il C Gold Award 2025

Cosenza: ultime note dell’anno al TAU con il jazz di Danilo Rea e il gospel di Eric B. Turner

Iniziativa “Albero solidale” a Rende, l’amministrazione: “La vera gioia delle feste risiede nella cura verso gli altri”

Uil: “Il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta”

Firmato accordo tra Legacoop e associazione Don Vincenzo Matrangolo per inserimento migranti nel mondo del lavoro

Natale 2025: Confcommercio Reggio Calabria rinnova la campagna “Compro sotto casa”

Salme accostate al concetto dello “sporco”. La denuncia dell’imprenditore Grandinetti su un cartello dell’ospedale di Lamezia: “È aberrante, sia rimosso”

La Fiamma Olimpica arriva a Reggio Calabria il 19 dicembre: tavolo tecnico a Palazzo San Giorgio

Truffa online ad agricoltore con l’offerta di un trattore fantasma: quattro gli indagati tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria

Aggiornamento emergenza idrica Catanzaro: autobotti, nuove postazioni attive

Focus ‘Ndrangheta, controlli interforze nel Crotonese: sanzioni e denunce

Catanzaro, Battaglia: “Babbo Running il 14 dicembre nel centro storico tra sport, divertimento e solidarietà”

Sfondano farmacia con l’auto per rubare le casse: la rapina nella notte a Tropea

Reggio Calabria: assemblea ordinaria dell’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2025/2028

Domani a Lamezia Terme la presentazione del libro/rassegna sui 15 anni di Cantiere Laboratorio “Sotto le Ali dell’Arcangelo”

Al Centro Viola la nuova generazione azzurra con i migliori giovani atleti di Calabria e Sicilia, Sodini e Cerella accendono “Ogni Regione Conta” e...

L’eurodeputata Giusi Princi porta il Natale calabrese a Bruxelles: al Parlamento europeo evento unico per celebrare le identità e le tradizioni della Calabria

Il sindaco Falcomatà a Pellegrina di Bagnara per le celebrazioni ufficiali in onore della Patrona Santa Barbara

“Dialoghi con l’arte”: Alfredo Pirri al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Presentato a Bivongi il bando per la realizzazione dei “Campi di Salvataggio” e dei “Musei della Terra” nell’area SNAI – Il termine per la...

Reggio Calabria, toponomastica cittadina: una via porta il nome della giovane reggina Benedetta Nieddu del Rio. Falcomatà: “Grazie alla famiglia per aver trasformato una...

Legge di Bilancio 2026, domenica 7 dicembre il Pd presenta a Bovalino gli emendamenti per difendere il Sud e l’Italia alla presenza del sindaco...

Progetto Comune Saracena: “Stop IMU per residenti all’estero: un primo passo per abbattere questa tassa nei comuni che si spopolano”

Madeo (PD): “Superare le divisioni interne per tornare alla maggioranza”

Oppido: a scuola di parità di genere e legalità. Gli studenti del Comprensivo a confronto con il procuratore Capomolla e la giudice Epifanio

UE, Guarda (Verdi-Avs): “Pfas trovati in pasta e pane. Agricoltura e cibo sano devono valere più delle lobby della chimica”

Domani il Tango invade la Casa delle Culture di Cosenza

Antoniozzi: “Investire su cultura calabrese partendo da Strati”

Il Ministero della Cultura sostiene il progetto sulla promozione del patrimonio letterario del poeta arbëresh Giuseppe Serembe e San Cosmo Albanese dà il via...

Laghi: “Serve chiarezza per i lavoratori dell’ospedale di Cariati, da tre mesi senza stipendio”

SuperEnalotto: a Cirò Marina (KR) centrato un “5” da oltre 42mila euro

Incarnato (Psi): “L’accesso libero a medicina è un disastro”

Reggio Bic, sabato al PalaCalafiore arriva Vicenza: profumo di grande sfida

Fondazione Banca Montepaone e Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace presentano la mostra di arte sacra contemporanea Oblatio Mundi – Giubileo degli artisti

Arrestati a Scampia un uomo ed una donna per furto aggravato

Pallavolo Rossano ASD in trasferta a Castrovillari per difendere il primato contro la Gts Avolio Nova Volley, distante solo tre punti

Caroline Cotter in concerto a Polistena: un viaggio musicale tra storie d’amore, viaggi e scoperta di sé

La riunione dei Vescovi calabresi

Autonomia dei suv elettrici: come ottimizzare i consumi nella guida quotidiana

ASP Crotone: accordo sindacale e riorganizzazione aziendale, riconosciuto il buono pasto ai dipendenti turnisti

Scontro auto-motociclo a Reggio Calabria: grave 16enne

Grande festa nel quartiere marinaro di Catanzaro con “Il mare d’inverno – Poesia, cultura, identità”: venerdì 5 dicembre, dalle ore 17.30, Corso Progresso diventa...

Laghi: “Ai lavoratori da tre mesi senza stipendio all’ospedale di Cariati servono risposte e chiarezza”

“U Natali i Paisi” – Tradizioni, Comunità e Territorio a Loreto Ortì

Al via la Stagione dell’Orientamento 2026-27 al Polo Liceale “Campanella Fiorentino” di Lamezia Terme

In occasione dell’inaugurazione della mostra ART, SAVE ME. La bellezza salva_ta, Fondazione Trame propone una mostra dedicata a Giancarlo Siani alla Galleria Nazionale di...

Mostra di Fumetti “Sogni d’Inchiostro”: il talento di Rocco Stranieri emoziona Girifalco

Domani una mostra – convegno dal titolo: Tu fra le donne sempre benedetta, l’iconografia dell’Annunciazione nella Diocesi di Lamezia Terme

Ulisse ritrova la sua voce: il nuovo libro di Caio Fiore Melacrinis pubblicato da Grafichéditore. Oggi presentazione a Lamezia Terme

Università Mediterranea: un Open Day con oltre 4.000 studenti da tutta la Calabria

Pittejia Fest – Santa Lucia Edition 13 Dicembre 2025 | Piazza Vittorio Veneto, Gioiosa Ionica (RC)

A Trebisacce dal 12 al 14 dicembre “3BeeComicS – Festival della Letteratura disegnata”

Provincia di Vibo. Avviata la procedura di affidamento della progettazione per la messa in sicurezza della SP 95 nel tratto costiero di Sant’Irene...

Reggina, Lillo Foti ospite a Tris TV. Parlerà anche dell’incontro con Infantino

A Cassano all’Ionio si chiude la tappa nella provincia di Cosenza de “Il Cammino della Responsabilità”. Sapia: chiediamo maggiore corresponsabilità su lavoro di qualità,...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook