“Matriçë Arbëreshe”: nuova docuserie su Rai Calabria e RaiPlay

opo il debutto di domenica scorsa, torna domenica 14 dicembre alle ore 09:00 su Rai 3 Calabria “Matriçë Arbëreshe”, la nuova docuserie in sei episodi, che esplora l’identità arbëreshe in Calabria, intrecciando le storie di una comunità forte, consapevole e ancora legata alle proprie radici.

Un viaggio contemporaneo che, partendo dal Crotonese e arrivando fino alla provincia di Catanzaro e Cosenza, esplora la presenza viva, complessa e in continua trasformazione di un patrimonio culturale che attraversa cinque secoli.

Il secondo episodio si concentra sull’arte e sulla creatività come elementi fondamentali che mantengono viva la lingua e la cultura arbëreshe. L’arte diventa forma di resistenza, di memoria e di empatia: dimostrandoci che la storia non è un semplice racconto da leggere, ma una realtà da sentire, che si rinnova parlando al cuore delle nuove generazioni.

“Matriçë Arbëreshe”

Diretta da Luca Vullo, scritta da Emanuele Galloni e prodotta da Connemaris Media – Matriçë Arbëreshe dà voce a persone comuni, artisti, professionisti, docenti e studenti di ogni età, che raccontano in modo autentico il proprio legame con le origini.

Ne emerge una matrice invisibile ma riconoscibile che attraverso lingua, memoria, cucina, musica, gesti quotidiani e storie familiari crea un ponte tra generazioni diverse. Nessun elemento, da solo, definisce questa identità: è l’insieme a comporre la traccia che la comunità porta con sé, dimostrando che Matrice Arbëreshe è oggi un luogo dell’anima fatto di legami reali e connessioni, che continua a vivere e a ritrovarsi anche quando le tradizioni cambiano e la lingua si evolve.

La narrazione: un intreccio contemporaneo

La narrazione alterna documentario e lampi surreali, accompagnando lo spettatore in un percorso che tiene insieme presente, radici e futuro, componendo un ritratto vivo e autentico di un “popolo nel popolo”. Non mancano momenti volutamente creativi, che introducono ironia e spettacolo, restituendo l’energia culturale delle comunità coinvolte. Tecnologie come la genealogia digitale e l’analisi del DNA permettono di confermare intuizioni familiari, scoprire legami insospettati e ricucire fili identitari che sembravano spezzati. Attraverso questi strumenti, i protagonisti intraprendono un percorso personale fatto di scoperte, riconoscimenti e piccoli momenti rivelatori, raccontati con un linguaggio giovane diretto e spontaneo.

Memoria e futuro

Sullo sfondo, senza retorica, riaffiora la memoria delle migrazioni arbëreshe del Quattrocento e la figura di Skanderbeg, mentre la quotidianità dei protagonisti restituisce una storia condivisa che continua a evolversi con uno sguardo sul futuro.

Un invito a riscoprire che le radici non appartengono solo al passato, ma sono ciò che ogni giorno si rinnova senza perdere la propria essenza.

Programmazione