LA GSD Isola Capo Rizzuto esonera il tecnico Germano e il direttore sportivo De Rose

La società GSD Isola Capo Rizzuto comunica che nella giornata odierna ha sollevato dall’incarico il tecnico Antonio Germano e il direttore sportivo Alessandro De Rose, una decisione presa a malincuore ma necessaria per dare una scossa alla squadra e dare una svolta al campionato.

La società Germano e De Rose per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata in questi tre mesi insieme, cogliamo l’occasione per augurare loro le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera calcistica.