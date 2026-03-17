Maltempo, crolla atrio di una scuola a Capistrano (VV): plesso evacuato e lezioni sospese

Atrio della scuola parzialmente crollato a causa del maltempo e plesso scolastico evacuato. E’ accaduto a Capistrano, nel Vibonese, nella scuola ubicata in via Marconi dove gli studenti hanno dovuto fare rientro nelle proprie abitazioni con uno scuolabus messo a disposizione dal Comune.

Ancora da valutare la stabilita’ della struttura, cosi’ come restano da accertare se oltre al maltempo (piogge intense) l’atrio del plesso scolastico e’ crollato anche per altre eventuali responsabilita’. Ancora da individuare un altro luogo dove gli studenti potranno riprendere le lezioni in attesa del ripristino e della messa in sicurezza dell’edificio scolastico.

I danni dovuti al maltempo sono gravi in buona parte del Vibonese. Le situazioni piu’ critiche si registrano lungo la strada che collega Serra San Bruno a Sorianello, chiusa a causa di una frana.

Sempre a Serra San Bruno, inoltre, un grosso albero si e’ abbattuto in localita’ Guido, investendo in pieno un’edicola religiosa situata nei pressi di una fontana pubblica. Interdetta al momento anche la strada provinciale numero 62 che conduce a Monsoreto di Dinami, mentre smottamenti si registrano anche sulla ex Statale numero 536 e lungo la strada che conduce al cimitero di Dinami.

Situazione critica anche nella frazione Piani del comune di Acquaro dove un cedimento di detriti e fango lungo la strada provinciale numero 72 ha di fatto isolato il paese. Dal sindaco di Dinami, Antonino Di Bella, arriva intanto l’appello a Governo e Regione Calabria per un celere intervento, atteso che la Provincia di Vibo si trova in dissesto finanziario e senza fondi.