Loizzo: “Favorire mobilità chilometrica degli idonei a Vibo e Cosenza. Legge regionale? Rappresenta anima sociale centrodestra”

“Chiedo ad Azienda Zero di favorire la mobilità chilometrica per gli idonei Oss e infermieri che stanno per essere utilizzati. Mi sono arrivate sollecitazioni sia dalla provincia di Vibo Valentia che da quella di Cosenza.

E’ una cosa essenziale.

Per quanto riguarda la proposta di legge regionale presentata dalla Lega nutro grande fiducia nel centrodestra. Personalmente ho sempre avuto una forte anima sociale e un radicamento identitario che credo sia fondamentale per tutta la coalizione. Questa legge ci qualificherebbe come una Regione all’avanguardia e il consenso politico si crea soprattutto su queste cose”.

Lo dichiara Simona Loizzo, deputato della Lega e vicecommissario regionale del partito .