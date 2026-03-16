Delocalizzazione depositi costieri, Pisani: “Svolta storica per sicurezza e sviluppo crocieristico a Vibo”

Il Consigliere Comunale Silvio Pisani, delegato al Porto, esprime pieno e
convinto sostegno all’azione intrapresa dal Sindaco Enzo Romeo in
merito alla delocalizzazione dei depositi costieri della Meridionale Petroli
e alla definizione del Protocollo d’Intesa con Ministero, Regione e
Autorità di Sistema Portuale.
“Il percorso tracciato dal Sindaco Romeo – dichiara il Consigliere Pisani –
rappresenta la sintesi perfetta tra la tutela del lavoro e la necessaria evoluzione del
nostro scalo portuale. La delocalizzazione a Porto Salvo non è più un’ipotesi, ma
un’esigenza amministrativa e tecnica non più rinviabile per garantire la sicurezza della
cittadinanza e la piena operatività dell’infrastruttura.”
Sicurezza e Vivibilità. Pisani pone l’accento sulla risoluzione delle
criticità legate al Piano di Emergenza Esterno (PEE): “Non possiamo
accettare soluzioni che penalizzino la viabilità di Vibo Marina, come la chiusura di
Via Vespucci. La sicurezza deve essere garantita attraverso l’ammodernamento e lo
spostamento degli impianti, non con il sacrificio della libertà di movimento dei
cittadini. Superare il vincolo del rischio ‘Seveso III’ nel cuore del porto significa
restituire serenità e prospettive di investimento a tutto l’indotto.”
Sviluppo Turistico e Grandi Approdi. Secondo il delegato al Porto, la
liberazione delle aree attualmente occupate dai depositi è la chiave di
volta per il rilancio internazionale dello scalo: “Il porto di Vibo Marina
possiede una vocazione naturale che spazia dal commercio alla nautica da diporto
d’eccellenza. Riqualificare il waterfront e migliorare le possibilità di attracco significa
rendere il nostro scalo realmente competitivo per il traffico delle navi da crociera e
per i grandi servizi di logistica integrata. Dobbiamo guardare a un orizzonte
nazionale e internazionale: ogni metro di banchina sottratto al rischio industriale è
un metro restituito al turismo, all’accoglienza e allo sviluppo economico.”
Un Fronte Comune. “Come Amministrazione – conclude Pisani – siamo
impegnati a far sì che il Porto di Vibo Marina non sia solo un luogo di transito, ma
un hub di servizi di alta qualità. Il Protocollo d’Intesa 2.0 è lo strumento giuridico
che permetterà di trasformare finalmente questa visione in realtà, garantendo alla
Meridionale Petroli una collocazione idonea e alla città il porto che merita.”
Delocalizzazione depositi costieri, Pisani: “Svolta storica per sicurezza e sviluppo crocieristico a Vibo”
Il Consigliere Comunale Silvio Pisani, delegato al Porto, esprime pieno e