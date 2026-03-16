Delocalizzazione depositi costieri, Pisani: “Svolta storica per sicurezza e sviluppo crocieristico a Vibo”

Il Consigliere Comunale Silvio Pisani, delegato al Porto, esprime pieno e

convinto sostegno all’azione intrapresa dal Sindaco Enzo Romeo in

merito alla delocalizzazione dei depositi costieri della Meridionale Petroli

e alla definizione del Protocollo d’Intesa con Ministero, Regione e

Autorità di Sistema Portuale.

“Il percorso tracciato dal Sindaco Romeo – dichiara il Consigliere Pisani –

rappresenta la sintesi perfetta tra la tutela del lavoro e la necessaria evoluzione del

nostro scalo portuale. La delocalizzazione a Porto Salvo non è più un’ipotesi, ma

un’esigenza amministrativa e tecnica non più rinviabile per garantire la sicurezza della

cittadinanza e la piena operatività dell’infrastruttura.”

Sicurezza e Vivibilità. Pisani pone l’accento sulla risoluzione delle

criticità legate al Piano di Emergenza Esterno (PEE): “Non possiamo

accettare soluzioni che penalizzino la viabilità di Vibo Marina, come la chiusura di

Via Vespucci. La sicurezza deve essere garantita attraverso l’ammodernamento e lo

spostamento degli impianti, non con il sacrificio della libertà di movimento dei

cittadini. Superare il vincolo del rischio ‘Seveso III’ nel cuore del porto significa

restituire serenità e prospettive di investimento a tutto l’indotto.”

Sviluppo Turistico e Grandi Approdi. Secondo il delegato al Porto, la

liberazione delle aree attualmente occupate dai depositi è la chiave di

volta per il rilancio internazionale dello scalo: “Il porto di Vibo Marina

possiede una vocazione naturale che spazia dal commercio alla nautica da diporto

d’eccellenza. Riqualificare il waterfront e migliorare le possibilità di attracco significa

rendere il nostro scalo realmente competitivo per il traffico delle navi da crociera e

per i grandi servizi di logistica integrata. Dobbiamo guardare a un orizzonte

nazionale e internazionale: ogni metro di banchina sottratto al rischio industriale è

un metro restituito al turismo, all’accoglienza e allo sviluppo economico.”

Un Fronte Comune. “Come Amministrazione – conclude Pisani – siamo

impegnati a far sì che il Porto di Vibo Marina non sia solo un luogo di transito, ma

un hub di servizi di alta qualità. Il Protocollo d’Intesa 2.0 è lo strumento giuridico

che permetterà di trasformare finalmente questa visione in realtà, garantendo alla

Meridionale Petroli una collocazione idonea e alla città il porto che merita.”